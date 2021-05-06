Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 мая: меньше сотни заболевших

В Волгограде и области на сегодня 97 заболевших ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

С каждым днем в Волгоградской области официально регистрируют все меньше заболевших коронавирусом. На сегодня всего 97 новых случаев COVID-19, в последний раз такие цифры фиксировали в сентябре прошлого года. И это не может не радовать, тем более, что в Волгограде готовятся масштабно отметить День Победы 9 мая с большим парадом, салютами и фейерверками, инсталляцией и концертом на Мамаевом кургане. Однако из топ-14 по наибольшему числу заражений в стране регион пока не ушел - почти 57,5 тысячи волгоградцев заразились коронавирусом за год пандемии. Да и смертей меньше не стало. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 мая 2021 года.

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По данным оперштаба, на сегодня в Волгограде и области снова зафиксировали 6 смертей от коронавируса. В большинстве это пожилые люди, но встречаются летальные исходы и среди молодых людей. Всего у 1144 волгоградцев основной причиной смерти признали коронавирус и его осложнения.

В ковидных госпиталях остаются менее 1,7 тысячи пациентов с коронавирусом и пневмонией. Но и выписывают выздоровевших каждый день. На сегодня победить ковид удалось еще 89 волгоградцам. Правда, многим из них еще предстоит длительная реабилитация. Общее число пациентов, которых вылечили врачи, достигло почти 54,9 тысячи человек.

Накануне в Волгоград поступила крупная партия вакцины от коронавируса. Несмотря на майские праздники, вакцинация идет в ежедневном режиме и в поликлиниках, и в торговых центрах Волгограда и Волжского. Сделали прививки уже 225 тысяч жителей региона, завершили вакцинацию почти 140 тысяч человек.