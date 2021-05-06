Правительство усилит финансовую поддержку сельских учреждений культуры

ДК Старополтавского района тоже получило новую жизнь. Фото: АВО

В ближайшие годы Правительство РФ дополнительно направит не менее 24 миллиардов рублей на модернизацию учреждений культуры. Соответствующий пункт вошел в перечень поручений по реализации Послания президента Федеральному Собранию, утвержденный главой государства.

Федеральные средства в 2021-2024 годах планируется выделить на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, обновление библиотек, детских театров и муниципальных музеев. По мнению председателя парламентской комиссии по вопросам реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олега Савченко, это даст мощный импульс развитию учреждений культуры на местах.

- В последние годы в нашем регионе многое делается в этом направлении. Мы видим, как преображаются сельские ДК, строятся современные досуговые центры, создаются модельные библиотеки. Реализация данных проектов очень важна, ведь каждый из них становится местом притяжения для детей и молодежи, первой творческой мастерской для активных и талантливых ребят, любимой площадкой для проведения массовых мероприятий. Как правило, вокруг таких объектов активно благоустраиваются территории, появляются красивые парки, скверы, что меняет качество жизни людей. И, конечно, усиление государственной поддержки для развития муниципальных учреждений культуры – это инвестиции в будущее наших городов и поселков, - подчеркнул Олег Савченко.

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова

Напомним, комплексное развитие территорий, модернизация и создание новых культурных пространств в Волгоградской области стало одной из главных задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым. С 2014 года более ста сельских ДК получили финансовую помощь, открыли свыше 20 кинотеатров в районных и городских домах культуры. Среди реализованных проектов – музей имени Маресьева в Камышине, театральный культурно-досуговый центр в Урюпинске, капремонт здания краеведческого музея в Калачевском районе и реконструкция ГДЮЦ в Волгограде, новый интерактивный парк «Россия – моя история» и территория вокруг него. Сейчас идут работы в бывшем кинотеатре «Победа», где разместится Дом детства с кукольным театром, секциями и кружками.

С 2020 года реконструкция домов культуры и обновление их материально-технической базы идут в рамках нацпроекта «Культура». Уже обновлено 15 ДК, до конца 2021 года еще 10 объектов ждет масштабный ремонт и техническое переоснащение. Кроме того, в Дубовском, Еланском, Жирновском, Палласовском, Светлоярском, Среднеахтубинском и Суровикинском районах появятся передвижные автоклубы. В Волжском и в Октябрьском районе откроют модельные библиотеки, первая уже работает в Палласовке.