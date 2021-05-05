В тяжелом состоянии: в Волжском 4-летний малыш выпал из окна второго этажа

Малыш остался без присмотра взрослых и выпал из окна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инцидент произошел утром 4 мая в Волжском: 4-летний малыш выпал из окна 2 этажа, его в тяжелом состоянии госпитализировали в волгоградскую больницу №7. В настоящий момент врачи борются за жизнь маленького пациента, а полицейские проводят проверку по данному факту.

Известно, что семья малыша проживает в многоэтажном доме по улице Карбышева в Волжском. В тот день мама ушла на работу, оставила ребенка с братом. Мальчик смотрел мультики на кухне, а взрослый отлучился. В этот момент ребенок залез на подоконник, навалился на москитную сетку. Услышавший шум дядя рванул к нему, но не успел: малыш уже упал вниз.

Очевидцы вызвали «скорую». В больницу мальчика доставили в 11:25 часов. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом костей черепа, перелом сустава, ушибы лба, носа, губ. Состояние оценивается как тяжелое.

- По факту получения травм ребенком проводится проверка, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, семья характеризуется положительно, на учете не состоит. Однако подобное может случиться даже у самых хороших родителей: дети в таком возрасте очень активные. Присматривать за ними мало, необходимо обеспечить безопасность всеми доступными средствами (например, поставить специальные замки, которые ограничивают открывание окон). Помните: дети не умеют летать!