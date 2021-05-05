В Волгограде прошла первая репетиция парада Победы

Из-за коронавируса на тренировку никого не пустили - даже одним глазком посмотреть на происходящее не получилось. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во вторник, 4 мая, в 19:00 в центре Волгограда провели первую полноценную репетицию Парада Победы на площади Павших Борцов. Из-за коронавируса даже на тренировку зрителей не пустили - даже одним глазком посмотреть на происходящее не получилось. Хотя желающие были. Однако по прошлогоднему опыту перекрыли не только площадь, но и улицы в квадрате Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической и проспекта Ленина. Также часть Горсада.

Отметим, что эта тренировка прошла без привлечения военной техники. Танки приедут сегодня, 5 мая. Напомним, что и сам парад пройдет в закрытом формате – пригласят ограниченный круг лиц. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10 утра. В эти дни водителям стоит искать объездные пути (по проспекту Ленина, улицам Краснознаменской, Коммунистической и Набережной 62-й Армии).

Фотогалерею можно посмотреть по ссылке.