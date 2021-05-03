СТС покажет кинобизнес глазами маленького человека

Фото: СТС

Главный герой истории — честный провинциальный парень Саня Грибов — готов покорить кинобизнес, несмотря на рост 135 сантиметров.

Фото: СТС

Бросив работу в таксопарке, Саня (Иван Филиппов) едет в Москву за ролью в большом кино. В столице он знакомится с неунывающим соседом по квартире Стасом (Станислав Агафонов), девушкой своей мечты Алёной (Анастасия Уколова) и самовлюблённым актёром Никитой (Анар Халилов) — соперником Грибова за сердце Алёны.

Фото: СТС

На пути к успеху Саню ждут скандалы с капризными звёздами, жёсткая конкуренция, нечестные контракты, хоккей с легендарным Иваном Телегиным, роман с маленькой актрисой (Олимпия Ивлева) и даже тюрьма.

Фото: СТС

Для кавээнщика и ведущего праздников Ивана Филиппова эта роль тоже стала первой в кино. Актёр вспоминал, что на съёмках его ожидало немало трюков: «Для маленьких людей сложно подобрать дублёров, поэтому все каскадёрские трюки приходилось выполнять самому. Например, часто падать со стола, с кровати, выпрыгивать из машины, много времени висеть под потолком для отличного кадра в эпизоде с купидоном».

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«ПО КОЛЕНО»

Премьера 11 мая на СТС

Понедельник — четверг, 19:00Производство: Carbon Production Жанр: лирическая комедия Кол-во серий: 20 Режиссёр: Александр Абдуллаев Оператор: Артём Тарасенков Продюсеры: Давид Кочаров, Олег Туманов, Максим Рыбаков, Антон Федотов, Тина Канделаки, Сергей Шнуров Директор производства: Евгений Четвериков В ролях: Иван Филиппов, Станислав Агафонов, Анастасия Уколова, Ангелина Стречина, Ян Цапник, Максим Лагашкин, Игорь Угольников, Зоя Бербер и другие.

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