СТС покажет продолжение народного хита «Папик»

Фото: СТС

В продолжении истории актёр на пенсии Александр Меркулов (Станислав Боклан) снова пытается начать новую жизнь. Только теперь не со смены имиджа, а с выхода из тюрьмы. Ведь дольче вита в чужом особняке с гламурной охотницей за «папиками» Лизой (Дарья Петрожицкая) обернулась заключением в камере. Тем временем Лиза после удачного выступления в телешоу попадает в поп-группу и уезжает в первое турне. Хотя главных героев и развела судьба, они продолжают спасать друг друга в самых сложных ситуациях.

Фото: СТС

Станислав Боклан: «Во втором сезоне мой дедушка попытается снова найти место под солнцем. Не буду скрывать, что скучал по герою. Вообще, всегда скучаю по своим удачным персонажам: всё-таки они часть меня. Ведь даже когда съёмочная история заканчивается, персонаж продолжает жить своей жизнью».

Фото: СТС

В новом сезоне экранной подруге Станислава, Дарье Петрожицкой, предстоит выступать перед публикой. Актриса давно занимается музыкой, участвовала в украинских версиях шоу «Голос» и «Танцы со звёздами» и планирует выпустить альбом.

Фото: СТС

Кстати, после выхода сериала, который посмотрел каждый четвёртый житель Украины, у Петрожицкой увеличилось количество подписчиков в инстаграме в двадцать раз. На полученный гонорар актриса купила такую же машину, как у её героини. «Когда мы снимали второй сезон "Папика" летом в Одессе, почувствовала себя Бритни Спирс, — вспоминает Дарья. — Помню, как выхожу из гримвагена и вижу толпу детей, которые кричат моё имя. Невероятные ощущения!»

Фото: СТС

Съёмки второго сезона проходили в Киеве, Киевской области и Одессе. В кадр попали Алешковские пески, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, одесские порт, пионерский лагерь и легендарная гостиница «Пассаж».

«ПАПИК», 2-й сезон

Премьера на СТС — 5 апреля!

Понедельник — четверг в 19:00

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Производство: «Квартал 95»

Жанр: лирическая комедия

Хронометраж: 30 минут

Количество серий: 16

Режиссёр-постановщик: Андрей Яковлев

Оператор-постановщик: Сергей Кошель

Автор сценария: Андрей Яковлев, Андрей Ильков, Андрей Нестеров, Андрей Авсеюшкин, Алексей Жук

В главных ролях: Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая

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