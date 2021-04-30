«Продолжаю встречи во дворах»: депутат Госдумы Ирина Гусева подарила спортсменам из Волжского напольное покрытие

Фото: личный архив Ирины ГУСЕВОЙ

В любую погоду, в праздники и будни депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева выполняет свои обещания и встречается с избирателями, чтобы не только обсудить, но и решить волнующие людей вопросы.

Фото: личный архив Ирины ГУСЕВОЙ

Сегодня, 30 апреля, народная избранница встретилась с юными спортсменами из Волжского. Ирина Михайловна позаботилась о том, чтобы в спортзале заменили напольное покрытие. Ранее Гусева помогла юным художественным гимнасткам из «Руси». Родители начинающих спортсменов отблагодарили депутата. - Обсудили с родителями меры, принимаемые в спортивной сфере, поделились мнениями о том, что делается в городе. А также договорились о совместной работе по проблемным вопросам, - отчиталась о встрече Ирина Гусева. - Хочу согласиться с родителями: спортивная сфера нуждается в финансовой поддержке. Спорт - это важная составляющая жизни граждан, которую необходимо развивать.

После Ирина Гусева отправилась к пенсионерам, которые подняли вопросы ЖКХ. Отметим, что депутата систематически можно видеть на встречах со своими избирателями. Пока одни совещаются, другие берут и делают!