Коронавирусные ограничения смягчили с мая в Волгоградской области

Маски остаются обязательным атрибутом для волгоградцев. Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

Перед майскими праздниками в Волгоградской области отменили часть карантинных ограничений по коронавирусу. В свет вышла новая версия режимного постановления губернатора Волгоградской области №179. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, с 30 апреля 2021 года можно будет проводить массовые мероприятия, также смягчили правила работы культурно-массовых объектов. На экскурсию смогут попасть сразу 35 человек, в парках разрешили запустить аттракционы, МФЦ возобновят личный прием, а на свадьбу теперь можно позвать 10 гостей, а не только молодоженов.

Согласно документу, попасть на уличную экскурсию теперь могут не 6 человек, а группа численностью до 35 туристов. Внутри музея правила не изменились. Также в майские праздники откроют ботанические сады, парки и аттракционы. А чтобы провести массовое мероприятие, достаточно будет получить разрешение оперштаба на местном уровне.

С 30 апреля 2021 все МФЦ Волгограда и области начнут работать, как в докоронавирусное время. Больше года все вопросы приходилось решать онлайн или откладывать на потом. Но соблюдать все остальные меры ковидной безопасности все равно придется. Жители и гости Волгоградской области по-прежнему должны носить маски, соблюдать дистанцию и измерять температуру на входе в офис, администрацию или торговый центр.