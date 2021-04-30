Самозанятый: кто это такой и на какую господдержку может рассчитывать в Волгоградской области

Фото: центр «Мой бизнес

Вот уже год, как в Волгоградской области появились первые самозанятые. Это те, кто работает самостоятельно, например, парикмахеры, фотографы, швеи, подрабатывающие репетиторством учителя, мастера ремонта, предприниматели, у которых нет наемных работников, а так же те, кто сдает свою квартиру или дом.

- Это удобно для работы с клиентами, как с физическими, так и с юридическими лицами, - отмечает волгоградка Елена Долганова, которая зарегистрировалась в качестве самозанятой, когда решила заняться изготовлением кондитерских изделий.

Раньше большинство самозанятых не платили вообще никаких налогов с доходов. Теперь волгоградцы могут легально вести бизнес и получать доход от подработок, уплачивая минимальный налог: 4% при работе с физическими лицами, 6% - с юридическими. Главное условие – доход не более 2,4 миллиона рублей в год. Среди бонусов - освобождение от налоговой отчетности, применения кассы и уплаты страховых взносов.

Юлия Копчук работает в сфере маркетинга, PR и СММ. На «удаленке» она уже семь лет, и в последний год смогла оценить все преимущества нового статуса.

- Когда появляются фриланс проекты, оформлять ИП ради разовой транзакции неудобно. Быть самозанятым очень удобно – оформляется все максимально просто и быстро, ты работаешь легально, никаких проблем не возникает. К тому же можно брать заказы у крупных компаний, - подчеркивает Юлия. - Когда приходишь к заказчику, к тебе сразу другое отношение, у тебя есть чек и все замечательно.

КАКУЮ ГОСПОДДЕРЖКУ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ САМОЗАНЯТЫЙ

Для самозанятых в Волгоградской области доступны:

1. Бесплатные консультации и услуги

Получить консультации можно по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов), юридическим вопросам, разработке маркетинговой стратегии и планов, в том числе бизнес-планов. Также самозанятым помогут разработать и провести рекламную кампанию, создать логотип и фирменный стиль, посодействовать в предоставлении торговых площадей и в размещении на электронных торговых площадках (ярмарка мастеров).

2. Микрозайм

Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области по программе «Самозанятый» предоставляет микрозаймы тем, кто применяет специальный налоговый режим и зарегистрирован в статусе самозанятого не менее трех месяцев. Волгоградцы могут получить от 100 до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса на срок до 24 месяцев. При этом процентная ставка составит от 2,5 до 4,5% годовых.

Микрозаймы выдают под 100% обеспечения. Это может быть залог движимого имущества (за исключением оборудования) и/или поручительство физического лица с подтверждением платежеспособности за последние 6 месяцев (понадобится справка 2НДФЛ или по форме КНД1122036 для самозанятого), а также поручительство «Гарантийного фонда Волгоградской области» в размере от 50% до 70% от суммы микрозайма.

Важно:

- предоставление в качестве дополнительного обеспечения по микрозайму поручительства супруга (супруги) заемщика без учета платежеспособности обязательно;

- Залоговое движимое имущество не может быть старше 6 лет на дату подачи заявки. Его залоговая стоимость определяется с применением поправочного коэффициента - 0,6.

Фото: центр «Мой бизнес

3. Кредитная поддержка

Самозанятые могут получить в МСП Банк специальный кредит с фиксированной ставкой до 7,5% годовых сроком до 5 лет. Финансовая поддержка на сумму до 1 миллиона рублей предоставляется без залога, до 5 миллионов - с минимальными требованиями к обеспечению. При этом для самозанятых действует упрощенная процедура прохождения заявок и специальная модель оценки. Подать документы и получить ответ можно полностью онлайн через систему дистанционного кредитования АИС НГС. При этом расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.

4. Поручительство по кредитным договорам и договорам микрозайма

Самозанятые могут получить поручительство сроком не более 120 месяцев на 70% от суммы обязательств в части возврата фактически полученного займа, но не более 350 тысяч рублей. Заемщик должен быть официально зарегистрирован как самозанятый в подразделении ФНС Волгоградской области и работать не менее трех месяцев. Кроме того, обеспечить исполнение обязательства в объеме не менее 30% от полученной по кредитному договору или договору микрозайма суммы. При этом размер вознаграждения за предоставление поручительства составит 0,5% для всех категорий, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Также, самозанятым волгоградцам доступна финансовая поддержка АО «Корпорация «МСП» и гарантийная поддержка АО «Корпорация «МСП».

5. Бесплатные образовательные услуги

Ближайшие мероприятия доступны по ссылке.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Информационный портал по специальному налоговому режиму для самозанятых граждан

Онлайн-площадка для самозанятых

Если у Вас остались вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии в центр «Мой бизнес»: 8 (800) 302-3-203 или нажмите на кнопку «Получить поддержку» и заполните анкету для обратной связи.

Государственная поддержка реализуется центром «Мой бизнес» в рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке комитета экономической политики и развития Волгоградской области и Министерства экономического развития РФ.