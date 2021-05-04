Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 мая: за сутки заболели меньше ста волгоградцев

Актуальные данные по коронавирусу на 4 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области зафиксировали новый минимум числа заболевших коронавирусом за сутки. 4 мая COVID-19 подтвердился у 98 жителей региона. Меньше ста случаев за сутки в последний раз фиксировали в середине сентября. Сегодня Волгоградская область занимает 15-е место в стране по приросту заразившихся. Всего в России во вторник заболели 7 770 человек в 82 регионах. За всю пандемию в Волгоградской области выявили 57 299 случаев ковида. Об этом «КП-Волгоград» сообщает на данные портала стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 мая 2021 года.

Статистика по данным портала стопкоронавирус.рф

Если динамика заболеваемости понемногу идет на спад или хотя бы не растет, то со смертностью, к сожалению, иная ситуация. Все больше волгоградцев становятся жертвами вируса, через день подтверждается по 7 летальных исходов за сутки. Именно такое число смертей в регионе зафиксировали сегодня. Общее число жертв пандемии достигло 1 132 человек.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За последние сутки выздоровели от коронавируса довольно невысокое число пациентов. Завершили борьбу с вирусом 68 человек, которые лечились в стационарах или на дому. Обычно ежесуточно выписка составляет около сотни человек. С марта прошлого года выздоровели от коронавируса 54 715 жителей Волгоградской области.