Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 мая: смертей все больше

В ковидных больницах еще около 1600 волгоградцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снова Волгоградская область идет на 15-й строчке среди регионов по ежедневному приросту заболевших коронавирусом и на 14-й по общему числу заразившихся. На первых позициях и соседние регионы – Ростовская, Воронежская, Саратовская области. На сегодня в Волгограде и области зафиксировали минимальное за последнее время количество новых случаев COVID-19 – подхватили вирус еще 101 человек, всего же столкнулись с коронавирусом более 57 тысяч волгоградцев. Но вакцинация набирает темпы и с мая в регионе сняли часть карантинных ограничений. Правда, большая часть из них продолжает действовать в майские праздники. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 мая 2021 года.

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Выписался из больниц на сегодня еще 91 человек. Общее число одолевших опасный коронавирус в Волгограде и области превысило 54,6 тысячи. Но в ковидных госпиталях в эти майские дни остаются более 1600 волгоградцев с COVID-19 и пневмонией. И ежедневно новые случаи заболевания фиксируют в 10 – 15 районах области, но по по большей части в двух крупных городах – Волгограде и Волжском, где проживают более половины населения области.

Растет и число смертей от коварного вируса в короне. На сегодня эксперты подтвердили смерть еще 6 человек, но в больницах умирают на порядок больше. Всего в официальной статистике 1125 умерших от ковида волгоградцев.

Сегодня в Волгограде и области траур из-за трагедии с детьми-баскетболистами, которые разбились в ДТП на Ставрополье. Сегодня волгоградцы прощаются с погибшими пятью девочками.