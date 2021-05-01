Что произошло после матча Ротор – Ахмат

"Ротор" бился за выживание в РПЛ. Фото: СК "Ротор"

В матче 28 тура РПЛ волгоградский «Ротор» прервал длинную серию поражений и впервые в этом году одержал победу, одолев грозненский «Ахмат» на домашнем поле, пусть и со счетом 1:0. Болельщики, которые пришли поддержать команду на стадион «Волгоград Арена», ликуют. Ведь до этого «Ротор» никак не мог забить с февраля. Первый домашний гол в 2021-м для сине-голубых и свой дебютный гол в РПЛ забил Алексей Щеткин, который лишь трижды выходил на поле за волгоградскую команду. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча «Ротор» - «Ахмат» 1 мая 2021.

- «Ротор» – самоотдача, дисциплина, умирали на поле. Всегда тяжело играть с такими командами, - заявил после матча в Волгограде главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев.

Хасанби Биджиев, который формально выполняет роль главного тренера «Ротора» (пока у Батуренко нет лицензии Про), на пресс-конференции заявил, что в команде прекрасно понимали, что матч с «Ахматом» будет одним из главных в этом сезоне. Речь идет о выживании в РПЛ. Поэтому на встрече с «Зенитом» на поле не выпустили игроков, которые ранее заработали желтые карточки, и тех, кому нужно было восстановиться. В этот раз на скамейке запасных остался сидеть Камиль Муллин. У него травма, но все же его поставили в заявку - на самый крайний случай.

- Настрой, концентрация, самоотдача ребят были запредельные, - заявил Хасанби Биджиев. – Считаю, что первый тайм у нас был очень хороший. Самое главное, что мы смогли порадовать наших болельщиков.

У "Ротора" слишком долго не было повода выложить победное фото из раздевалки. Фото: СК "Ротор"

А вот Андрей Талалаев признал, что его команда первый тайм просто провалила, хотя второй половиной он остался доволен, в отличие от наставника соперников.

- Честно, я не узнал свою команду в первом тайме. Наверное, эта игра отражает весь сезон у нас. Мы чередуем хорошие игры с очень плохими матчами, где нет качества, нет завершения. Команда проиграла всю борьбу, вышли недонастроенные. Во втором сделали поправки, выпустили более «голодных» ребят, которые хотят играть в каждом эпизоде и, в принципе, доминировали на поле, - рассказал после матча Андрей Талалаев.

Главный тренер «Ахмата» отметил, что этот сезон для команды – закладка фундамента на будущее. Сезон РПЛ 2020/21 команда завершит в середине турнирной таблицы. Есть шанс подняться на 8-е место.

Для «Ротора» этот матч стал последней домашней игрой в сезоне. Еще две игры сине-голубые проведут на выезде. 7 мая команду ждет встреча с «Сочи».

- Задача у нас одна – сохранить команду в премьер-лиге и порадовать болельщиков, - подчеркивает наставник сине-голубых.

По словам Хасанби Биджиева, залогом успеха для «Ротора» в этот раз стала психологическая подготовка. После череды поражений, команда не расклеилась, а собрала все силы. Внесли изменения и в тренировочный процесс. Волгоградским болельщикам остается надеяться, что настрой этот к следующим матчам сине-голубые не растеряют.