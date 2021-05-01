Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 мая: пенсионеров выпустили на свободу и разрешили свадьбы с гостями

В Волгограде смягчили ковидные ограничения к майским праздникам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С сегодняшнего дня в Волгоградской области смягчили карантинные коронавирусные ограничения. Пенсионеров 65+ выпустили на свободу, для них завершилась годовая обязательная самоизоляция, хотя соблюдать ее все же рекомендовано. А на свадьбу в загс теперь можно пригласить 10 человек. Для туристов к Дню победы в Волгограде тоже сделали послабления – на экскурсию на улице можно собрать группу не из 6, а из 35 человек. На сегодня в Волгограде и области зафиксировали 105 новых случаев коронавируса, общее число заболевших приблизилось к 57 тысячам человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 мая 2021 года.

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Всего по данным оперштаба, за год вылечились от коронавируса 54,4 тысячи человек, за последние сутки выписали из ковидных госпиталей еще 99 человек. Но 1630 человек с коронавирусом и пневмонией еще остаются в инфекционных стационарах, среди них 1617 взрослых и 13 детей. К сожалению, смертей меньше не становится. За сутки подтвердили, что ковид стал причиной смерти еще 5 человек. Всего умерли за год пандемии 1112 волгоградцев. Волгоградская область все еже в числе 15 регионов с самой напряженной обстановкой.

Тем временем, в Волгограде и области отмечают Первомай, правда, без традиционной демонстрации. Не будет и веселья. Профсоюзы и Комсомольский сад отменили развлекательные мероприятия из-за трагедии с волгоградскими детьми-баскетболистами, которые разбились в ДТП на Ставрополье. 3 мая в Волгоградской области объявили днем траура.