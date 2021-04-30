Волгоградские промышленники обсудили перспективы на будущее

Промышленники обсудили самые актуальные вопросы. Фото: Каширский

На площадке трубного завода в Волжском прошло заседание Совета при губернаторе по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса. Волгоградские промышленники собрались большим составом, чтобы обсудить участие в федеральных программах, реализацию инвестиционных проектов с господдержкой и совершенствование логистической инфраструктуры. Большое внимание уделили решению задач, которые поставил президент в апрельском послании Федеральному Собранию, а также реализации национальных и приоритетных региональных проектов развития области и перспективам отрасли в целом.

Модератором встречи стал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, который выразил благодарность губернатору Андрею Бочарову за те усилия, которые он направил на защиту на федеральном уровне проекта строительства Обхода Волгограда.

Сейчас большая стройка уже идет, в 2022 году часть объездной трассы откроют для транспорта. Работы на столь важном для Волгограда объекте держат на контроле глава региона, депутаты и надзорные ведомства. В работе еще десятки важных проектов, которые повысят качество жизни волгоградцев. По мнению председателя парламентской комиссии по вопросам реализации национальных и приоритетных региональных проектов Волгоградской области Олег Савченко, решать застарелые проблемы региона помогает эффективно выстроенный диалог с федеральным центром и стабильное финансирование.

Совет при губернаторе по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса. Фото: Каширский

- Я считаю, что именно в адрес Волгоградской области сегодня поступает большинство федеральных программ. Именно мы обозначены как пилотные проекты, чтобы изменить ситуацию с городским транспортом и, соответственно, с городской средой. Потому что переход на газ - это комфорт жителям, это удобство и скорость передвижения, - отмечает Олег Савченко. Сегодня формируется очень хорошая команда, которая будет представлена на федеральном уровне завтра. Я считаю, что это команда губернатора, и если у нас это получится, мы точно будем одной из лидирующих областей в составе РФ - не только по экономике, социальным вопросам, а в целом - политически сильной, хорошей, слаженной командой.

Промышленники обсуждали не только вопросы, касающиеся их предприятий. Их не меньше волнуют привлечение молодых кадров, увеличение бюджетных мест в вузах, развитие малых сел – темы, которые озвучил в своем Послании президент. Но все же вопросы развития и модернизации производства на первом месте. Ведь от этого, по большому счету, зависит рост экономики и финансовая стабильность региона.

- Есть все возможности для нормальной работы. Помощь получаем, участвуем в инвестиционных программах, получаем деньги от федерального фонда развития промышленности. У нас в прошлом году организовано новое производство – это и новые рабочие места, и рост производства в этом году порядка 30%, - описывает ситуацию на предприятии генеральный директор «Вати-Авто» Олег Меренков.

На встрече присутствовали общественники и ученые. Фото: Каширский

Для российских промышленников «лёгких» времен не бывает. Один из способов не только сохранить, но и поднять производство - замещение импорта. Сейчас предприятия должны совместно с экспертами формировать предложения на перспективу.

По мнению промышленника Олега Савченко, встреча прошла с пользой, потому что именно от людей, которые представляют коллективы, можно узнать, какие проблемы сегодня наиболее остро стоят на повестке и как их нужно решить.

- Будучи в комитете по промышленности РФ, работая в Госдуме, я всегда это говорил - нужно делать так, чтобы наши экспортноориентированные предприятия получали максимальную поддержку от государства, - подчеркнул Олег Савченко. - Даже если это касается сокращения налогооблагаемой базы, сокращения НДС или упрощения процедуры. Если мы не будем экспортировать свою продукцию, мы не выдержим конкуренцию завтра.

Эксперты считают, что Волгоградская область должна закрепить статус территории федерального значения, чтобы защитить интересы региона и ее жителей.