Перекрытие дорог на 3-9 мая 2021 в Волгограде: список перекрытия во время майских праздников

Водителей просят заранее продумать пути объезда перекрытых улиц. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В этом году 9 мая пройдет в Волгограде с традиционным Парадом Победы, концертами и акциями. Запланированы десятки мероприятий в центре города и в районах. Для удобства и безопасности гостей празднеств ряд улиц в Волгограде с 3 по 9 мая сделают пешеходными. «КП-Волгоград» узнал список улиц, где перекроют дороги, и схемы объезда.

Как уточняют в мэрии, основным местом проведения празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станет верхняя терраса Центральной набережной. 9 мая здесь состоятся концертные программы, военно-исторические реконструкции и выставки. В связи с чем с 20.00 8 мая до 24.00 9 мая пешеходными станут:

- улица Чуйкова (от улицы Краснознаменской до улицы Соколова),

- улица Советская (от улицы Краснознаменской до улицы Порт-Саида)

- Нулевая продольная магистраль (от улицы Комсомольской до улицы Калинина).

Также 9 мая перекроют движение транспорта на участке Нулевой продольной - от улицы 7-й Гвардейской до улицы Комсомольской, улицы Краснознаменская, Ленина и Володарского – от проспекта Ленина до Центральной набережной.

Пешеходной на время станет и подъездная дорога к Мамаеву кургану: для удобства горожан и туристов 9 мая с 7.00 до 24.00 будет перекрыто движение на участке от улицы Рокоссовского к телецентру.

Также на время репетиций и проведения Парада Победы будет перекрыта площадь Павших борцов примыкающие к ней улицы (по ним будет двигаться только военная техника):

- 3 и 5 мая с 7.00 до 22.00,

- с 20.00 6 мая до 13.00 7 мая

и с 20.00 8 мая до 13.00 9 мая.

- Волгоградцам, которые оставляют свои машины на вышеперечисленных улицах, следует заблаговременно убрать их с данных территорий, - обращаются к автовладельцам в администрации Волгограда.

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