Где в Волгограде отключат горячую воду в мае 2021: список адресов, даты

Мыться в тазике горожане будут после майских праздников. Фото: Валерий ШАХОВ

В мае 2021 в Волгограде продолжатся традиционные отключения воды. Так что волгоградцы вновь будут вынуждены греть воду чайником и кипятильником, купаться в тазике и считать дни. Но не в майские праздники. Как сообщили в «Концессиях теплоснабжения», в длинные майские выходные 1 по 10 мая 2021 года отключений горячего водоснабжения для проведения гидравлических испытаний и планово-предупредительного ремонта не будет, так что волгоградцы смогут провести праздники со всеми коммунальными удобствами. «КП-Волгоград» публикует график отключений горячей воды в Волгограде на май 2021 года.

В числе коммунальных страдальцев будут жители четырех районов Волгограда - Краснооктябрьского, Дзержинского, Центрального и Советского. Смотрите, чья очередь сидеть без горячей воды.В мае отключения будут и короткими - на пару дней, и долгими - на две недели. Отключают воду с 0.00 часов в указанные сутки. Закончиться "сухой" период должен в 24.00 в указанную в графике дату, по сути, горячая вода может пойти на следующий день. Но может быть и наоборот, если работы завершат раньше, то и включат водоснабжение досрочно.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В МАЕ 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 11 по 21 мая 2021

ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122;

ул. Гончарова, 5, 7, 9;

пр. Металлургов, 30, 32, 34;

ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56;

ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47;

ул. Богунская, 10А, 12, 16;

ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1;

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38,40,42;

ул. К.Цеткин, 5, 7;

пер. Аэропортовский, 2, 6, 8;

ул. Короткая, 23, 25, 27;

ул. 39-й Гвардейской, 6, 8;

ул. Варшавская, 4, 6,7;

ул. Новоремесленная, 3,5;

С 17 по 19 мая 2021

ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

ул. 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;

ул. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;

ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70;

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

ул. Вершинина 5, 7, 24;

ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;

ул. 4-х Связистов, 25а, 25б;

ул. Правды, 2, 4;

ул. Лермонтова, 30;

ул. Нестерова, 16, 16А;

ул. Высокая, 18а, 18б;

ул. Промышленная, 10;

ул. Новоремесленная, 13.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 17 по 28 мая 2021

пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60;

ул. Глазкова, 15, 23, 27;

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20;

ул. Землянского, 3, 5, 9;

ул. Бакинская, 2, 2а, 13;

ул. Коммунальная, 18 (общ);

ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а;

ул. Наумова, 14 (общ);

ул. Краснознаменская, 6, 8;

ул. Ленина, 6, 11;

ул. Пражская, 1;

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38;

ул. Чуйкова, 37;

ул. Порт-Саида, 7а;

ул. Комсомольская, 6, 8.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 24 по 26 мая 2021

ул. Ангарская, 7б, 7г, 9б, 9в, 13;

ул. Жирновская, 9;

ул. Тимофеева,10;

ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19;

ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;

ул. Щербина, 10;

ул. Бурейская, 1,1а, 1в, 1д;

С 11 по 24 мая 2021

пос. Аэропорт, 18, 19, 20, 21.

С 11 по 12 мая 2021

ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116;

ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16;

ул. Римского-Корсакова, 8;

С 12 по 14 мая 2021

ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56;

ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Полесская, 6;

ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24;

ул. Кутузовская, 1, 9;

ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16;

ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40;

ул. Колпинская, 1а,1б,9,11

ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а;

ул. Ессентукская, 3, 19

ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а;

ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140,142;

ул. Шекснинская, 8а, 10а,12а,16;

ул. Панкратова, 60;

ул. Фестивальная, 17;

С 17 по 19 мая 2021

б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а;

ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66;

ул. К. Симонова, 19а,19б,27,28,30,31,31а,32,34,36,38,40,42;

ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49;

ул. Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38;

ул. Жукова,106, 106а, 108, 110/1, 110/2;

С 18 по 31 мая 2021

ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20;

ул. 51-й Гвардейской, 53, 55, 57, 61, 63, 65;

ул. Космонавтов, 59, 61;

ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18;

Новорядская, 52, 56, 58.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 12 по 13 мая 2021

ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20;

ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21;

ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7;

ул. Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7;

ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18;

ул. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19;

ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12;

С 20 мая по 2 июня 2021

ул. Голубятникова, 9, 10, 12;

ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162;

ул. Терешковой, 9;

С 26 мая по 8 июня 2021

ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Балакирева, 2;

ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;

ул. Новосибирская, 66;

ул. Сухова, 19, 21, 25, 17;

пр. Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15;

ул. Мариупольская, 10, 12, 14;

ул. Запорожская, 3;

ул. Шауляйская, 4а, 2а;

ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68;

ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50;

ул. Комарова 75, 79;

ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60;

ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;

ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а;

С 18 по 20 мая 2021

ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149;

ул. Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139;

ул. З.Маресевой , 3, 9, 15;

ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82;

ул. Федотова, 4;

ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94;

ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75,119а,121, 123, 125,127,129,131,133,135, 137;

ул. Люблинская, 4;

ул. Изоляторная, 2;

ул. Вельботная, 3, 5;

ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6;

ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259;

ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12;

ул. Минина, 4, 10, 16.