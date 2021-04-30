Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 апреля: +7 смертей и +104 заболевших

Актуальная информация о коронавирусе на 30 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 30 апреля 2021 года в 82 регионах России выявлено +8 731 зараженных новой коронавирусной инфекцией. Около 14% больных переносят COVID-19 бессимптомно, остальных лечат в больницах и на дому. Волгоградская область остается одним из лидеров по приросту ковидных пациентов – 14-е место, +104 случая (накануне было немного меньше – плюс 101). Впереди у волгоградцев майские праздники. Роспотребнадзор уже давал рекомендации, как провести их безопасно: соблюдать масочный режим, по возможности отдохнуть на даче или за городом у родных, избегать массового скопления людей и помнить, что инфекция никуда не делась. При этом в городе-герое состоятся самые важные мероприятия – богослужения в связи с Пасхой, парад Победы, концерты (полная программа по ссылке). Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 апреля 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

В регионе выросло не только число заболевших, но и умерших. Тревожные цифры – плюс 7 смертей. В России – 397 летальных исходов. Но врачи без перерывов лечат тех, кому не повезло подхватить ковид. За сутки выписали 8 406 человек, из них 101 – из Волгоградской области.