Региональный оператор: сообщайте своевременно данные – получайте точный расчет

Фото: ООО "Управление отходами - Волгоград"

Больше половины из них так или иначе касаются вопроса корректности данных в лицевых счетах. Тогда как точные сведения о пользователях и собственниках жилых помещений необходимы для верного начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Региональный оператор напоминает, абоненты обязаны своевременно и самостоятельно обновлять сведения о себе.

Почему приходит платежка с начислением на имя родственника, умершего 3 года назад? Зачем платить за вывоз мусора в брошенном доме, в котором никто не живет? Почему меня вызывают в суд за долги по квартире, которую я давно продал? Если у меня несколько квартир, то почему я должен платить за вывоз мусора в каждой из них, независимо от прописки? На эти и еще тысячи похожих вопросов терпеливо и подробно отвечают специалисты колл-центра «Ситиматик–Волгоград». Тем временем на линии в ожидании ответа порой десятки абонентов.

Анализ запросов от жителей показал, что они порой даже не обращают внимание на те данные, что указаны в их платежном документе, а сразу смотрят на цифры в графе «К оплате». В итоге месяцами накапливают долги, недоумевая откуда берутся завышенные или неверные начисления.

Причина зачастую одна – несвоевременное обновление данных для начисления платы за коммунальную услугу. Жители не сообщают в положенный срок сведения об изменении имени собственника, адреса прописки, количества собственников или проживающих в доме. В результате получают квитанцию с оплатой выше, чем она может быть. И только столкнувшись с очевидной проблемой, начинают искать выход, как правило, в форме претензий к коммунальщикам.

Специалисты компании «Ситиматик–Волгоград» регулярно рассылают запросы и обзванивают ведомства с целью обновить и уточнить базы данных своих абонентов, но это далеко не всегда приводит к нужным результатам.Так, за последние три месяца из 88 тысяч проблемных лицевых счетов, направленных для сверки в администрацию сельских поселений, ответы получены лишь по 10 тысячам. Остается надеяться на дисциплину и заинтересованность в этом вопросе самих жителей.

Отметим, что действующее законодательство РФ, а именно Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354), обязывает потребителя в 5-дневный срок сообщать исполнителю услуги обо всех изменениях, произошедших в занимаемом им помещении. В случае если вы сменили Ф.И.О., выписались из квартиры или дома, приобрели или продали жилье, временно проживаете по другому адресу или у вас кто-то зарегистрирован, произошли любые изменения в составе жильцов, пожалуйста, вовремя сообщайте эти данные в нашу компанию. Это поможет избежать неточностей в начислениях и лишних трат!

Для внесения изменений всегда требуются подтверждающие документы. Если же вы затрудняетесь, какие именно, проконсультируйтесь у специалистов клиентского центра регионального оператора по тел. (8442) 23-23-23 или 8-991-361-11-36.

Время работы: с 08:00 до 20:00, без выходных.

Наименьшее время ожидания ответа специалиста с 18:00 до 20:00 и в выходные дни.

Важно! Проверьте все данные в Вашей квитанции за услугу по обращению с ТКО. Полное имя собственника, адрес и количество проживающих в помещении обязательно должны содержаться в документе на оплату. Региональный оператор «Ситиматик-Волгоград» настоятельно рекомендует всем абонентам своевременно сообщать информацию об изменениях данных для получения точного расчета за услугу.

Для справки: 27 апреля 2021г. региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области ООО «Управление отходами – Волгоград» был переименован в ООО «Ситиматик-Волгоград». Смена названия прошла в рамках общего ренейминга филиалов и связана с глобальным расширением функционала федеральной компании АО «Ситиматик»: новый подход к оказанию коммунальной услуги и развитие качественного клиентоориентированного сервиса по единым стандартам группы.

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