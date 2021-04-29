«Занимательная экология» от «ЕвроХим-ВолгаКалия»

Фото:Ирина СИМОНОВА

Основным принципом деятельности ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» является устойчивое развитие, под которым понимается динамичный экономический рост при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений.

Соблюдение всех норм, установленных законодательством Российской Федерации, находятся под строгим контролем руководства «МХК «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко.

Очередной пример экологической ответственности преподнесли волонтеры Гремячинского ГОКа ребятам из детского сада «Сказка». Активисты подарили дошколятам наборы настольных игр «Занимательная экология Котельниковского района». Лото позволяет в игровой форме познакомить малышей с историческими местами района и его уникальной экологией.

В комплект входят карточки и пять больших карт с изображениями исторических памятников, представителей флоры и фауны Котельниковского района, а также экологической программой Гремячинского ГОКа.

Напомним, что детский сад «Сказка», построен в 2020 году в городе Котельниково «ЕвроХим-ВолгаКалием» для детей города и сотрудников комбината.

Фото:Ирина СИМОНОВА

В рамках программы «20 добрых дел «ЕвроХима», которая приурочена к 20-летию успешной деятельности компании, активисты Гремячинского ГОКа уже не раз посещали воспитанников из подшефного детского сада.

«Мы не устаем благодарить сотрудников предприятия за особое внимание к нашему детскому саду», - говорит заведующая Елена Хамзина. - Дети всегда ждут старших товарищей из Гремячинского ГОКа, ведь ни одна встреча не обходится без подарков и игр. Желаю всему коллективу комбината новых производственных успехов и всего самого доброго!».