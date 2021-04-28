Игорь Артамонов и Виталий Мутко подписали меморандум о намерении

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Липецкая область и ДОМ.РФ подписали меморандум о намерении, который предполагает совместную работу по развитию в регионе индивидуального жилищного строительства через доступное ипотечное кредитование и строительство жилых массивов с использованием инфраструктурных облигаций. Подписи под документом поставили глава региона Игорь Артамонов и генеральный директор Института развития Виталий Мутко.

Липецкая область входит в число регионов-лидеров по частному домостроению. Доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства достигает 80%. Кроме того, по итогам прошлого года Липецкая область вошла в число регионов России с самым высоким качеством жизни, заняв 12-е место.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«Чтобы область улучшала эти показатели, у ДОМ.РФ есть все необходимые инструменты: сразу несколько ипотечных программ, в том числе льготных и для семей с детьми. В помощь региону в этом смысле будут и бесплатные типовые проекты, которые появятся после конкурса, который мы запускаем. ИЖС, конечно же, нуждается в полноценной инфраструктуре. Она может создаваться с помощью инфраструктурных облигаций, - рассказал глава ДОМ.РФ Виталий Мутко. - Сегодня мы договорились, что этот важный инструмент инвестирования в стройотрасль будет использован и при многоквартирном строительстве в Липецкой области. Речь идет о двух проектах МКД площадью почти 330 тыс. кв. метров».

«На 2021 год перед липецкими строителями стоит задача ввести больше миллиона квадратных метров жилья. При поддержке ДОМ. РФ мы рассчитываем достичь этой цели. Привлечение инфраструктурных облигаций в строительство позволит нивелировать расходы регионального бюджета на возведение жилья или реконструкцию инфраструктуры на участках застройки по программе комплексного развития территорий. Мы намерены строить больше жилья, чтобы улучшить качество жизни людей», - прокомментировал Игорь Артамонов.

Как отметил генеральный директор ДОМ.РФ, сотрудничество с Липецкой областью будет развиваться и в части формирования комфортной городской среды. Игорь Артамонов предложил фонду ДОМ.РФ поработать над дополнительным благоустройством Набережной в Липецке. Продолжится взаимодействие и по вовлечению в оборот неэффективно используемых федеральных земель. «В целом, наша совместная работа нацелена на достижение целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда» и позволит значительно повысить доступность и качество жилья и городской среды для липчан», - подчеркнул Виталий Мутко.