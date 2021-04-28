Ректор ВолГУ выступила с инициативой о создании Консорциума вузов

Ректор ВолГУ Алла Калинина. Фото: ВолГУ

В рамках телемоста состоялось торжественное подписание соглашения о создании Консорциума "Центр компетенций Юга России по подготовке зарубежных специалистов и социально-культурной адаптации иностранных граждан в поликультурном регионе", который объединил Волгоградский государственный университет, Южный федеральный университет и Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова.

В рамках консорциума предполагается реализация таких направлений деятельности Центра как: программы развития навыков «soft skills» и межкультурной коммуникации у всех субъектов процесса интернационализации; изучения русского языка и культуры; экспертно-методического сопровождения иностранных граждан; трудоустройства иностранных студентов и молодых ученых и преподавателей. С инициативой о создании Консорциума вузов в марте этого года выступила ректор ВолГУ Алла Калинина.

«От имени коллектива ВолГУ благодарю вас за то, что вы с интересом поддержали предложенный нами проект по созданию Центра компетенций Юга России. Мы с вами в какой-то мере предвосхитили те события, которые происходили на площадке «Сириус» в Сочи – подписание соглашение с АНО «Россия – страна возможностей». На наш взгляд, создание консорциума позволит нам суммировать свои компетенции, так слагаемые обеспечат максимальный результат. Этот проект позволит решать не только задачи национальных проектов «Наука и университеты», «Экспорт образования» и продвижение русского языка за рубежом, но и получить новые знания в том, как эффективно организовать обучение иностранных граждан. Одна из задач, которые мы ставили в нашем университете – чтобы иностранные студенты не только получали знания и навыки, но могли адаптироваться в новых условиях и чувствовали себя в России как дома. У нас есть проекты, которые мы готовы вам презентовать и вместе реализовывать. Эти интересные мероприятия позволят решать задачи самого высокого уровня», – обратилась к участникам встречи ректор Волгоградского госуниверситета Алла Калинина.

Ректор ЮФУ Инна Шевченко. Фото: ВолГУ

В ходе подписания соглашения ректор ЮФУ Инна Шевченко отметила: «В сегодняшнем соглашении мы делаем акцент на подготовке зарубежных специалистов. И речь тут идет не только об адаптации к поликультурной этнической среде, но и возможности для профессиональной реализации наших выпускников. В наших университетах довольно большую долю обучающихся занимают иностранные студенты. Поэтому объединение практик и наработок наших университетов внесет весомый вклад как в систему экспорта образования в частности, так и в систему высшего образования в целом».

В задачи Центра входит создание и функционирование Центра как одного из крупнейших центров иностранного студенчества России в рамках общего образовательного, научного и культурно-просветительского пространства в интересах инновационного развития Юга России; формирование условий повышения конкурентоспособности путем интенсификации и углубления интеграционных связей участников в области науки, образования, культуры, а также системной интернационализации и интеграции в мировое образовательное и научное пространство.

Подписание соглашения в ВолГУ. Фото: ВолГУ

«Сегодняшний акт подписания – очень важный элемент для определения приоритетов Стратегии 2030, потому что он определяет университеты как драйверы развития региона, которыми мы и стремимся быть. Для юга России – это очень важная задача, и мы надеемся собственным примером подтолкнуть наших коллег включаться в наши партнерские сети или выстраивать собственные», – подчеркнула президент ЮФУ, председатель Совета ректоров вузов Юга России Марина Боровская.

Вузам предстоит обеспечить реализацию деятельности «Центра компетенций Юга России» в части организации направления по развитию навыков «soft skills» и межкультурной коммуникации у субъектов процесса интернационализации. Это предполагает организацию социально-культурных мероприятий адаптационного характера для иностранных обучающихся, а также организацию процесса обучения субъектов интернационализации навыкам межкультурной коммуникации, в том числе: организацию и реализацию курсов и образовательных программ, направленных на развитие навыков «soft skills» у сотрудников образовательных организаций, занимающихся подготовкой иностранных студентов, а также служащих предприятий и организаций Юга России, в штате которых задействованы иностранные специалисты.

В свою очередь ректор КалмГУ Бадма Салаев отметил: «На мой взгляд, сегодня состоялось важное событие. Данная тематика на сегодняшний день очень актуальна и в свете тех государственных задач, которые поставлены перед вузами страны в части привлечения наиболее талантливых иностранных граждан для обучения в российских образовательных организациях. В Калмыцком государственном университете на сегодня обучаются представители свыше 45 стран ближнего и дальнего зарубежья. У нас уже имеется соответствующий опыт и свои наработки в этом направлении, есть возможность транслировать свои практики взаимодействия с иностранными вузами-партнерами (свыше 100 договоров о сотрудничестве и вузами других стран). Очень важным фактором является и то, что Республика Калмыкия – это регион, где живут представители более 90 национальностей. Уважение к другим культурам через сохранение и популяризацию собственной культуры является очень важным фактором для воспитания молодежи. Калмыцкий государственный университет как один из участников созданного центра компетенций Юга России готов активно включится в работу, транслируя свои практики и наработки, и, в том числе, изучая опыт своих коллег.»

Решение о подписании соглашения было принято ректорами, руководствуясь общей заинтересованностью в дальнейшем развитии сотрудничества и взаимовыгодного стратегического партнерства вузов Юга России, учитывая значение консолидации усилий в реализации стратегии интернационализации учебной, научной, инновационной и культурно-просветительской работы, направленной на эффективную интеграцию в мировое образовательное и научное пространство.

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