Под Волгоградом нашли сгоревшее тело 70-летнего врача

70-летний врач до трагедии тяжело переболел коронавирусом. Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 29 апреля, под Волгоградом нашли тело 70-летнего врача-пульмонолога Михайловской районной больницы Николая Шинкаренко. Он сгорел заживо. Об этом «КП-Волгоград» сообщил собственный источник.

Ранее мужчина тяжело переболел ковидом. Выжил. Однако вирус не прошел бесследно - ухудшилось здоровье. В день своей смерти он ушел из дома, сел в машину и уехал в сторону лесополосы, где покончил с собой.

Известно, что погибший получил образование в волгоградском медунивере, проработал в Михайловской ЦРБ 42 года. Был уважаемым специалистом, пациенты о нем отзываются как о настоящем враче и хорошем человеке.

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