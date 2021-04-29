Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 апреля: новый минимум числа заболевших за полгода

Актуальные данные по коронавирусу на 29 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области новый абсолютный минимум новых случаев COVID-19 за сутки. 29 апреля в регионе коронавирусную инфекцию диагностировали 101 пациенту. Такого низкого числа заболевших за сутки в области не было с сентября прошлого года. Всего за время пандемии ковид подхватили 56 784 волгоградца, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопокоронавирус.рф. А по всей стране сегодня фиксируется рост числа новых заболевших. 29 апреля заболели 9 284 россиян – таких цифр в России не было с середины апреля. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 29 апреля 2021 года.

Статистика COVID-19 по данным портала стопкоронавирус.рф

По-прежнему нельзя пренебрегать мерами защиты для нераспространения коронавируса. Не должны расслаблять и приближающиеся майские праздники. Болезнь остается очень опасным, поэтому необходимо беречь себя и окружающих. Не всем волгоградцам удается справиться с вирусом. За последние сутки в регионе подтвердились 6 летальных исходов от ковида. За всю пандемию COVID-19 скончались 1 100 жителей Волгоградской области.

Коронавирус в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Завершили лечение с выздоровлением за последние сутки 99 жителей Волгоградской области, которые боролись с ковидом в стационарах или в домашних условиях. Победили болезнь с марта прошлого года 54 253 волгоградца.

В инфекционных госпиталях на сегодняшний день находятся 1685 человек, в том числе 11 детей. Коронавирус подтвердился у 1431 пациента.