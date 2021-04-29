Главному пассажирскому предприятию Волгоградской области грозит банкротство

Власти обещают - волгоградцы без автобусов не останутся. Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Одному из крупнейших пассажирских автотранспортных предприятий Волгоградской области ГУП «Волгоградавтотранс» грозит банкротство. С иском о признании должника несостоятельным в Арбитражный суд региона обратилась Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2. Как сообщает «КП-Волгоград», сумма финансовых претензий налоговиков превысила 41 миллион рублей. Однако на количество обслуживаемых маршрутов и расписание автобусов это не повлияет. Власти обещают, что волгоградцы без транспорта не останутся.

- Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться без изменений и согласно графику в целях обеспечения жителей транспортом, - сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Государственное унитарное предприятие Волгоградской области «Волгоградавтотранс» было создано в 2012 году. На сегодня в структуру входят 10 филиалов в разных районах региона. В автопарке предприятия более 400 автобусов, которые обслуживают десятки пассажирских маршрутов. В штате - более 700 человек.

Серьезные проблемы у «Волгоградавтотранса», как и многих сфер бизнеса, возникли в период тотального локдауна в начале пандемии коронавируса. Напомним, межмуниципальные, пригородные и дачные автобусы в то время не ходили.

- Во втором квартале 2020 года с учетом специфики обслуживаемых маршрутов и ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, произошло снижение пассажиропотока, что напрямую отразилось на выручке и финансовой стабильности предприятия ГУП «Волгоградавтотранс», - прокомментировали «КП-Волгоград» в облкомдортрансе.

Пока Арбитражный суд Волгоградской области оставил заявление МИФНС России № 2 о признании ГУП ВО «Волгоградавтотранс» банкротом без движения. До 17 мая заявитель должен будет предоставить суду необходимые документы. Следующее заседание состоится 19 мая.

Тем временем на предприятии пытаются добиться финансовой стабилизации. Как отмечают в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, каждый год «Волгоградавтотранс» получает субсидии из областного и местных бюджетов на компенсацию понесенных убытков.