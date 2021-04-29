Под Волгоградом рванула бесхозная дамба пруда: прокуратура ищет виновных

Вода из пруда хлынула на поля и уже затопила дорогу. Фото администрации Ольховского района.

Сегодня утром, 29 апреля, в Ольховском районе прорвало дамбу пруда Новый. «Большая вода» снесла на своем пути столетний мост у села Липовка и затопила дорогу, ведущую к селу Романовка. На место ЧП уже выехали не только чиновники, но прокуратура. Сотрудники ведомства организовали проверку по данному факту. Но уже известно, что виновных в этом происшествии найти будет сложно, так как данная дамба бесхозная.

- Установлено, что данное гидротехническое сооружение на балансе органов местного самоуправления не состоит, собственник отсутствует. В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка бездействию органов властей, которые до сих пор не приняли на баланс бесхозяйное имущество. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отмечают в Волгоградской областной прокуратуре.

Отметим, что из-за прорыва дамбы отрезанными водой оказались не только жители села Романовка, но и жители села Липовка, где поток воды разрушил мост, построенный еще в далеком 1913-м году. Сейчас на месте ЧП работают специалисты ПО «Дондорстрой»: дорогу, ведущую через этот мост, перекрыли, подсчитывают убытки и вместе с представителями администрации области решают, что же делать дальше.

Напомним, что это уже второе происшествие в Волгоградской области из-за «большой воды» за два дня. Буквально вчера, 28 апреля, потоком воды подмыло новенькую плотину в Волго-Ахтубинской пойме, на постройку которой в рамках нацпроекта «Экология» было выделено более 160 миллионов рублей. Сдали эту плотину только в декабре 2020-го и первое же половодье выявило ряд недочетов. Правда, в администрации региона уже заявили, что подрядчик все дефекты устранит в рамках гарантийного обслуживания. А вот, кто и за что будет восстанавливать мост и дамбу в Ольховском районе, еще решают.