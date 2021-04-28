«Это был порыв отчаяния»: видео, как волгоградец дерется с банкоматом и охранником ТЦ, появилось в сети

Фото - соцсети, с видео очевидца происшествия в Волжском.

В городе Волжский Волгоградской области 32-летний мужчина устроил драку с банкоматом. Нет, он не пытался его ограбить, а просто бил со злости. Кидался в него кирпичами, и уж точно не ожидал, что от терминала последует «ответка». Но это как раз тот случай, когда карма прилетела в голову незамедлительно.

«Утро началось не с кофе. Спасибо, хоть предупредил меня отойти от банкомата», - видео с такой подписью выложил очевидец происшедшего 27 апреля. Он оказался как раз в эпицентре событий - на улице Оломоуцкой в Волжском – когда мужчина набросился с камнями на банкомат.

Волжанин набросился на терминал сначала с кулаками, а потом в ход пошли камни из тротуара. Мужчина бросал их в экран, но в какой-то момент промахнулся и камень рикошетом отлетел от металлической панели обратно ему в лоб. А тут еще и охранники выбежали на звуки бойни. В общем, скрутили дебошира. Пришлось стражам даже вместе с полицией вызывать «скорую» помощь, чтобы медики обработали разбитый лоб хулигана.

«В полиции волжанин пояснил, что разбил банкомат в порыве отчаяния. Мол, терминал зажевал его карту, а наличных денег у него нет, в результате он остался голодный, - рассказали «КП-Волгоград» об инциденте в региональном Главке. – Чтобы восстановить «проглоченную» банкоматом карту, у него еще и паспорта не оказалось. Говорит, тоже потерял немногим ранее в Волгограде. Пожаловался полицейским, что это все от голода».

Но, скорее всего, не от голода, а от регулярных вливаний спиртного. И пока в банке разбираются, как быть с незадачливым клиентом, в полиции арестовали его на сутки за мелкое хулиганство.