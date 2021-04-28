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Общество28 апреля 2021 14:54

Угрозы людям и домам нет: чиновники уверяют, что новая плотина под Волгоградом цела, а недочеты исправят

Говорят, дамбу вода не разрушила, а вот берег подмыла
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Разрушений на самой плотине нет. Эксперты убедились лично. Фото администрации ВО.

Разрушений на самой плотине нет. Эксперты убедились лично. Фото администрации ВО.

«Никакой чрезвычайной ситуации нет. Плотина, построенная в рамках нацпроекта на ерике Каширин в Волго-Ахтубинской пойме, работает и выполняет свою функцию – подпирает воду выше по течению. А то, что сегодня размыло с правой стороны – это не прорыв дамбы, а промоина в береговой линии», - поясняет и.о. руководителя «Дирекции водохозяйственного строительства» Волгоградской области Вячеслав Инев. Именно это учреждение выступало заказчиком строительства дамбы в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, которая вчера 27 апреля не выдержала потока хлынувшей в пойму воды.

Напомним, эту плотину строили в рамках нацпроекта «Экология» и потратили на нее более 160-ти миллионов бюджетных рублей. В декабре 2020-го объект сдали, и в облкомприроде работу приняли. А вот проверку на деле она не прошла. Вода, которую сейчас активно сбрасывает Волжская ГЭС, хлынула в пойму и…. Нет, не прорвала плотину, но подмыла ее берег. Разрушений нет, но стремительный поток воды продержится еще несколько дней: согласно режимам, которые установили в Росводресурсах для Волжской ГЭС, максимальные сбросы в объемах 25000 кубометров в секунду продержатся до 2 мая включительно. А дальше – пойдут на снижение. Построенная плотина как раз и предназначена для того, чтобы задержать в пойме воду после паводка.

- Что сегодня произошло? Если простыми словами: вода, которая сейчас хлынула в пойму и в ерик Каширин столкнулась на своем пути с плотиной. Плотина переливная и вода как раз идет через нее вниз по течению. Но с правой стороны она нашла себе более доступный путь – размыв грунт береговой линии. Угрозы жизням или населенным пунктам здесь нет, а все недостатки устранят, как только закончится период половодья, - уверяет заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Сергей Водолагин.

То, что плотина цела и невредима подтвердил и заместитель волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко, который также прибыл к месту происшествия утром 28 апреля.

- Тело плотины не пострадало. Действительно, имеется промоина с правой стороны дамбы. По данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавляет Костенко.

В облкомприроде заверяют, что едва уровень воды в ерике спадет (а это будет ориентировочно в июне 2021-го) подрядчик приступит к устранению дефектов.

- Основной конструктив плотины исправен, критичного ухода воды нет и не будет. Техническое решение по исправлению подмыва будет реализовано по окончанию паводка, - подтверждает ведущий инженер компании-подрядчика ОА ГК ЕКС Ярослав Буянов.

Отметим, что гарантийный срок на проведенные работы составляет 5 лет. Так что подрядчик будет устранять недочеты в рамках гарантийных обязательств.

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