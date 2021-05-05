Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 мая: заболеваемость снижается

Актуальная информация о коронавирусе на 5 мая 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 мая, в России выявили 7975 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. По приросту Волгоградская область находится на 16-м месте. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, среди инфицированных – 96 волгоградцев (накануне - 98). Всего за период пандемии COVID-19 заразились 57395 жителей области. Несмотря на постепенное снижение заболеваемости ковидом, масочный режим сохраняется. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 мая 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Отрицательной остается статистика смертности. Регулярно оперштаб сообщает о 5-7 летальных случаях. 5 мая число погибших от коронавиурса увеличилось на 6 пациентов. Всего ковид убил 1138 волгоградцев.

Впереди три праздничных выходных, в Волгограде пройдут массовые мероприятия. Горожан просят соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Несмотря на снижение числа заболевших, риск заразиться всегда остается.

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