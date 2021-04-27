Комитет Волгоградской областной думы согласовал вопрос референдума о времени

Формулировку вопроса референдума о смене часового пояса парламентский комитет признал законным Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгоградской области может пройти еще один референдум о смене часового пояса. До него пока далеко. Но сторонники местного времени дошли уже до облдумы. Сегодня, 27 апреля, в региональном парламенте рассмотрели формулировку вопроса, который предложила инициативная группа для вынесения на голосование. Соответствующим требованиям федерального и регионального законодательства вопрос признал Комитет облдумы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

- 26 апреля в Волгоградскую областную думу поступило ходатайство инициативной группы по проведению референдума в Волгоградской области по вопросу: «Считаете ли вы необходимым внесение Волгоградской областной думой в Государственную думу Федерального собрания РФ проекта Федерального закона о внесении изменений в статью 5 «Федерального закона об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-й часовой зоны МСК в 3-ю часовую зону МСК+1, а также постановление избирательной комиссии Волгоградской области по направлению указанного ходатайства в Волгоградскую областную думу?», - заявил на заседании думского комитета его председатель Михаил Струк.

Во время сегодняшнего заседания комитета выступил председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин. Ранее сторонники местного времени подали ходатайство в избирком о регистрации их инициативной группы по проведению нового областного референдума.

- В соответствии с законом избирательная комиссия Волгоградской области в течение 15 дней со дня поступления данного ходатайства и приложенных к нему документов проверяет их на соответствование требований действующего законодательства и принимает одно из двух следующих решений. В случае соответствования данных документов действующему законодательству о направлении их в Волгоградскую областную думу, в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы. Избирательная комиссия провела проверку данных документов, установила, что они отвечают требованиям закона. Инициативная группа состоит из 24 человек при минимальной численности, установленной законом, в 20 человек. Все они имеют право на участие в областном референдуме соответственно и на участие в инициативной группе. 26 апреля на заседании Избирательной комиссии Волгоградской области было принято решение о направлении данных документов в Волгоградскую областную думу.

Комитет облдумы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий единогласно рекомендовал Волгоградской областной думе принять постановление о признании формулировки вопроса соответствующей требованиям законодательства. Постановление депутаты рассмотрят на одном из ближайших заседаний областной думы.

Напомним, в 2018 году в Волгоградской области состоялся референдум, по итогам которого регион стал жить по местному времени – на час вперед от Москвы. Но в 2020-м по инициативе волгоградских депутатов в области провели новый опрос, его результаты были в пользу возвращения московского времени. Споры о переводе стрелок часов не утихают. Сторонники волгоградского времени требуют вернуть область в 3-ю часовую зону.