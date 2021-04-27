Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 апреля: 107 заболевших и 5 умерших

Актуальная информация о коронавирусе на 27 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Близятся майские праздники и многие уже планируют отдых. Однако Роспотребнадзор напоминает: на выходных нужно минимизировать контакты с большим количеством людей, на массовых мероприятиях соблюдать масочный режим и дистанцию. Если хочется расслабиться, лучше уехать с семьей на дачу, за город, к родственникам. Ведь коронавирус не отступает: на утро 27 апреля 2021 года в России + 8053 заболевших, в Волгоградской области +107. Регион по-прежнему занимает лидирующие позиции по приросту – 12-е место в стране. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 апреля 2021 года

В больницах Волгоградской области сокращают число ковидных коек, а все желающие проходят вакцинацию. Прививки делают бесплатно в специальных пунктах и даже торговых центрах города-героя. Массовая иммунизация позволяет снизить количество инфицированных. С января препарат "Спутник" получили 18 152 707 россиян.

Отметим, что за эти сутки врачи выписали домой 85 пациентов. Отрицательная динамика смертности сохраняется: 27 апреля сообщили о +5 летальных случаях (всего 1086). В России сегодня умерли 392 человека (всего 108 980).