«Здесь живет моя семья, здесь все, что мне дорого»: Ирина Гусева подала документы на праймериз

Фото: личный архив Ирины ГУСЕВОЙ

Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева подала документы для участия в праймериз «Единой России». Парламентарий выдвинула свою кандидатуру от 84-го избирательного округа – Заволжья. Эксперты называют Ирину Гусеву «политическим тяжеловесом» и самой влиятельной женщиной региона, она по праву входит в топ-17 лучших депутатов страны, а волжане, которые на протяжении многих лет лично обсуждают проблемы и пути их решения с народной избранницей, поддерживают ее кандидатуру в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.

- Дорогие мои избиратели, жители Заволжья, земляки! Я приняла решение и сдала документы на участие в праймериз «Единой России». Я ни на минуту в течение этих пяти лет не останавливала свою работу, - обратилась к волжанам Ирина Гусева. - Это место, где я родилась и выросла, где живет моя семья. Место, где вы, мои земляки, много лет доверяли мне представлять интересы. Мы с вами – хорошая команда! Продолжаем с вами работать. Вместе нам все по плечу!

Фото: личный архив Ирины ГУСЕВОЙ

Ирина Михайловна называет регистрацию на праймериз текущей работой. На первом же плане – работа в заволжском округе, которая планомерно ведется вот уже пять лет. Все эти годы волжане регулярно встречались в Ириной Гусевой, говорили о наболевшем, вместе радовались общим успехам.

Отметим, что Ирина Михайловна - единственный депутат в регионе, который работает и живет в родном округе. Гусева была на всех региональных неделях, встречалась с избирателями не только на личных приемах, но и во дворах. И в дождь, и в снегопад ездила в поселения. Даже в период пандемии ни на день не прекращала работу и общалась с людьми по скайпу. Местные жители давно знают и уважают депутата, поддерживают и доверяют ему. Большинство опрошенных волжан назвали только одного депутата Госдумы РФ от Волгоградской области – Ирину Гусеву.