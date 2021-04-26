«ЕвроХим-ВолгаКалий» - взаимодействие науки и производства

Фото: Ирина СИМОНОВА

По инициативе технической дирекции и главного инженера «ЕвроХим-ВолгаКалия» Ильи Полякова комбинат с деловым визитом посетили научные сотрудники Горного института Уральского отделения Российской академии наук. С ходом строительства познакомились директор Пермского федерального исследовательского центра, специалист в области экспериментальной и теоретической геомеханики и смежных проблем освоения георесурсов, академик, профессор, доктор технических наук Александр Барях, заместитель директора ГИ УРО РАН, доктор технических наук Лев Левин, заведующий сектором математического моделирования и информационных технологий отдела аэрологии и теплофизики, доктор технических наук Артем Зайцев и другие представители Горного института.

Фото: Ирина СИМОНОВА

За время двухдневного визита делегация изучила промышленные площадки, спустилась в рудник Гремячинского горно-обогатительного комбината. Кстати, при спуске в шахту рабочие даже не подозревали, что находятся в одной клети с академиком РАН.

По итогу в зале заседаний собрались сразу три доктора технических наук (А. Барях, Л. Левин, А. Зайцев), пять кандидатов технических наук (И. Поляков, В. Токсаров, А. Евсеев, В. Дешковский, С. Богдан) и руководители профильных подразделений предприятия. Ученые обсудили возможность применения методов подземных геофизических исследований (сейсморазведка, электроразведка, георадар, ГИС) для прогноза залегания продуктивного пласта (впереди забоя и сбоку горных выработок) и мощности водозащитной толщи над продуктивным пластом Гремячинского месторождения калийных солей.

Участники совещания рассмотрели вопросы влияния новых геологических данных залегания продуктивного пласта, обоснованности и правомерности применения разработанных ранее расчетных методик, оценки сдвижения земной поверхности.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Результатом обсуждения стало создание единой программы научно-исследовательских работ в руднике Гремячинского ГОКа, которая приведет к повышению извлечения сильвинитовой руды из недр, увеличению уровня безопасности горных работ и защите рудника от затопления.

«Такие встречи важны. Любое взаимодействие и передача знаний в профессиональной среде чрезвычайно полезны для реальной оценки ситуации на строящемся крупном объекте. Возникает живой диалог, обсуждение не теории, а именно практических моментов, в процессе таких дискуссий часто вырабатываются решения актуальных для производства вопросов, - отметил главный инженер «ЕвроХим-ВолгаКалия» Илья Поляков. – Такого рода мероприятия – это реальная возможность соединить науку и практику. Именно на этом стыке рождаются новые идеи, которые находят успешное применение в реальной жизни, на производстве».