Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 апреля: второй день заболеваемость растет

Актуальные данные по коронавирусу на 26 апреля 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в России выявили 8 803 случая COVID-19. 111 из них приходятся на Волгоградскую область. 26 апреля регион занимает 11-е место в стране по числу новых случаев коронавируса. При этом второй день в области увеличивается прирост заболевших. Накануне заразились 108 волгоградцев, в субботу – 104. Вряд ли пока можно говорить, что ситуация с заболеваемостью ухудшается. Разница в цифрах пока не существенная. А власти санитарно-эпидемиологической ситуацию в регионе называют стабильной и имеющей положительную динамику. Всего за время пандемии COVID-19 подхватили 56 474 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 апреля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

С каждым днем увеличивается число жертв ковида. За последние сутки подтвердились 4 летальных исхода, причиной которой стал коронавирус. Всего пандемия унесла жизнь уже 1 081 жителя Волгоградской области.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За последние сутки не слишком большое число волгоградцев выздоровели от ковида. Выписались из инфекционных госпиталей и с домашних больничных 74 пациента. Возможно, это связано с выходными. Всего с марта прошлого года коронавирус победили 53 972 жителя региона.

На утром 26 апреля в ковидных стационарах находятся 1900 человек, в том числе 12 детей. Коронавирус подтвердили 1421 пациенту.