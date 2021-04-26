Тарифы на техосмотр в Волгоградской области вырастут на 10%

Для легковушек плата техосмотр вырастет на 47 рублей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде уже семь лет не повышали тарифы на техосмотр транспортных средств и по многочисленным просьбам бизнесменов все же решили их обновить в 2021 году. С 1 марта к ТО автомобилей предъявляют более жесткие требования, правила изменились. Вскоре вырастет и тариф на техосмотр в Волгоградской области. Об этом на брифинге рассказала председатель областного комитета тарифного регулирования. Для владельцев легковых автомобилей плата за техосмотр вырастет на 47 рублей. За мотоциклы и «Газели» также придется платить на 10% больше. Для коммерческого транспорта цены на ТО будут выше на 15 - 20%.

- Действующий размеры платы за техосмотр в Волгоградской области установили еще в 2013 году, и до сих пор не пересматривали, - отметила Светлана Горелова. - Сегодня у нас на рынке 56 операторов техосмотра. Анализ показал убыточность этой деятельности. Доходы операторов не покрывают их расходы в связи с ростом цен за восемь лет.

Электричество, стоимость расходников, обязательные платежи – подорожало все. Этим и объясняют грядущее повышение стоимости прохождения техосмотра для автовладельцев.

К тому же с 1 марта 2021 обязанности операторов ТО и требования к ним расширили, время проведения диагностики увеличили, а транспорт теперь делят не на 9 категорий, а на 33.

- Так как большинство автомобилей легковые, то в среднем рост платы составит 10%. Я считаю, что это небольшой рост за семь лет, - отметил заместитель генерального директора ООО «Управляющая компания «Волгапромтранс», председатель Общественного совета при комитете тарифного регулирования Андрей Кузьмин.

НА СКОЛЬКО ВЫРАСТЕТ ПЛАТА ЗА ТЕХОСМОТР В ВОЛГОГРАДЕ И ОБЛАСТИ

Комитет по тарифам озвучил такое повышение платы за техосмотр. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Согласно проекту постановления предельная плата за техосмотр в Волгоградской области в 2021 году будет установлена по 33 категориям. Новые 24 категории, которые появятся в постановлении, – это спецтехника оперативных и коммунальных служб, а также для перевозки грузов.

Постановление еще не принято, но это уже дело времени. В комитете тарифного регулирования отмечают, что и в соседних регионах, где на сегодня плата за техосмотр ниже, чем в Волгограде, тоже готовятся к пересмотру цен.