Волгоград стал последним в рейтинге лучших городов для жизни

Волгоградцы свой город оценили хуже, чем жители других городов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоград в 2021 году снова стал последним из 36 городов России в рейтинге лучших городов для жизни. Такую оценку дали ему сами волгоградцы. В каждом городе сервис SuperJob опросил по тысяче человек. В итоге самые высокие оценки жители поставили Тюмени, Казани, Краснодару, Санкт-Петербургу и Сочи. Москва лишь на 6-м месте, Волгоград – на 36-м. Почти каждый третий волгоградец считает, что ни одну из сфер жизни города нельзя считать успешно развивающейся.

Рейтинг лучших городов для жизни.

Волгоградцы перечислили множество проблем, из-за которых лишь 62% из них нравится жить в городе-герое. Крайне низко оценили развитие школ и детских садов - положительные моменты увидели лишь 16% опрошенных. То же самое касается ресторанов и клубов (24%), кинотеатров и театров (14%), доступности хорошей работы (6%) и товаров (25%). Также Волгоград, по мнению жителей, далеко не лучший по безопасности (8%), а сами волгоградцы – неприветливы. Ситуацию с медициной и доступностью хороших врачей стали оценивать со знаком "+" чуть больше горожан, но их количество минимально - 11%. Зато наши парки и скверы нравятся почти каждому третьему, хотя за последний год оценка и снизилась.

В целом все не так уж и плохо, как кажется. Пять лет назад жить в Волгограде нравилось меньшему числу горожан – 58%, еще ниже рейтинг падал в год ЧМ-2018 – 45%. За последний год оценки волгоградцев подросли почти по всем параметрам, исключениями стали общественный транспорт и кафе.

Кстати, соседняя Астрахань впервые вошла в рейтинг в этом году и оказалась в середине – на 18-м месте.

Так волгоградцы отвечали на вопрос: «Какие из сфер жизни развиваются в вашем городе успешно?»