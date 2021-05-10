Световое шоу и салют на Мамаевом кургане в Волгограде 9 мая: яркие кадры

Даже проливной дождь не стал помехой для запуска роскошного салюта. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

9 мая на главной высоте России – Мамаевом кургане – состоялись концерт Академического ансамбля Росгвардии, зрелищное световое шоу «Свет Великой Победы», а после небо озарил красочный салют. Несмотря на то, что все это время лил проливной дождь, сумевшие попасть на представление горожане, которым даже негде было спрятаться от капризов небесной канцелярии, стояли до конца. Уж больно соскучились волгоградцы по празднику, который в том году отменили из-за пандемии.

Салют прогремел на Мамаевом кургане и набережной одновременно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Стоит отметить, что накануне власти решили закрыть Мамаев курган и пускать людей только по пригласительным. Связано это с тем, что 8 мая на показ шоу пришло слишком много гостей. Тем, кто приехал и не смог попасть на представление или не выдержал непогоды, пришлось возвращаться обратно. Транспорт на остановках «Мамаев курган» и «Центральный стадион» пустили лишь в 21:30, многим пришлось идти пешком до ближайших остановок или вызывать такси.

Дождь лил как из ведра. Зрители промокли насквозь. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В десять вечера роскошный салют с фейерверком прогремели на Центральной набережной Волгограда.

Ради такого зрелища волгоградцы мерзли и терпели капризы небесной канцелярии. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фото: Геннадий БИСЕНОВ.