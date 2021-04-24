ФСИН проводит проверку после публикации видео с избиением заключенного в Волгограде

Скрин видео из ИК-26.

В УФСИН России по Волгоградской области прокомментировали опубликованное в сети видео, на котором якобы зафиксировано избиение осужденного сотрудниками волгоградской исправительной колонии №26. В ведомстве подтвердили, что запись была сделана в 2019 году. Сейчас по факту распространения видео проводят дополнительную проверку.

- На видео осужденный, к которому за отказ от выполнения законных требований сотрудников была применена физическая сила, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Согласно опубликованным на Youtube-канале Gulagu.net данным, на видео зафиксировано жестокое обращение с заключенным Денисом Рыбниковым. В титрах указано, что произошло это в мае 2019 года. На кадрах, снятых в волгоградской колонии, трое конвоиров заходят в камеру ШИЗО и волоком вытаскивают оттуда закованного в наручники заключенного. Тот сопротивляется, кричит: «Они убивают меня!». «Никто тебя не убивает», - отвечает охранник.

На следующих кадрах заключенный лежит на полу. Скрин видео.

Затем лейтенант с размаху бьет заключенного. «Не трогай его, не трогай», - слышно на записи. Второй удар - ногой - лежащий на полу заключенный получил уже от другого лейтенанта. Сопровождается он словами: «Ты что, …, дебил?».

- Служебные видеорегистраторы ФКУ ИК-26 УФСИН по Волгоградской области зафиксировали преступления сотрудников. Начальник ИК-26 их скрыл, - говорится в сопровождающем видео сообщении.