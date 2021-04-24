Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 апреля: День Победы отметим, но в масках

В ковидных госпиталях остаются более 2 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоград и область готовятся отмечать Первомай и День Победы. Хотя ограничения по коронавирусу в Волгоградской области еще не сняли, власти решили – празднику быть. К тому же президент объявил дни с 1 по 10 мая включительно выходными. Тем временем ситуация с коронавирусом остается стабильной, число заболевших в последние недели практически не меняется. На сегодня в Волгограде и области снова 104 новых случая коронавируса, всего заболевших за год пандемии почти 56,7 тысячи человек. Регион все еще входит в топ-15 регионов страны, где COVID-19 распространился сильнее. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 апреля 2021 года.

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Не становится меньше и жертв коронавируса. На сегодня снова 6 смертей. Всего ковид и его последствия унесли жизни 1071 волгоградца, не считая тех, кто подхватив инфекцию, скончался от других заболеваний.

На сегодня в ковидных госпиталях остаются заняты более двух тысяч коек. В основном нуждаются в серьезной помощи врачей люди старшего возраста. Выписались из больниц после выздоровления за минувшие сутки еще 86 человек, всего одолели коронавирус 53,8 тысячи волгоградцев.