В первом круге "Зенит" обыграл "Ротор" со счетом 2:0. Фото: СК "Ротор".

Такие разные эмоции и турнирные задачи. В 27-м туре Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге 24 апреля «Зенит» сыграет с волгоградским «Ротором». Соперники занимают места на разных полюсах таблицы. Хозяева мчатся к третьему чемпионскому титулу подряд. А сине-голубые перед вояжем в северную столицу опустились в зону прямого вылета из высшего дивизиона. Подопечные Юрия Батуренко и Хасанби Биджиева уже длительное время не забивают мячи и не набирают очки. У коллектива Сергея Семака совсем иная серия – победная. Правда, неделю назад она прервалась. «КП» дает прогноз на матч 27 тура чемпионата РПЛ Зенит – Ротор.

«Зенит» по окончании этого сезона может стать 7-кратным чемпионом России. А под руководством Сергея Семака сине-бело-голубые имеют шанс взять третий титул подряд. Команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. Ближайший преследователь – «Локомотив» - отстает на 6 баллов. В 26-ти турах «Зенит» одержал 16 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. По забитым и пропущенным мячам у Дзюбы и компании статистика 59-24. У петербуржцев была серия из четырех выигрышей кряду. Но она прервалась в прошлом туре во встрече с «Краснодаром». Матч завершился со счетом 2:2. А у «Ротора» совсем иная серия. Волгоградцы не могут поразить ворота соперников уже на протяжении шести игр кряду. Также у них идут подряд 5 проигранных матчей, в которых они пропустили 12 мячей. При тренерском тандеме Батуренко-Биджиев, который возглавил команду вместо Александра Хацкевича, «Ротор» проиграл «Локомотиву», ЦСКА и «Динамо» с общим счетом 0:7. Сине-голубые занимают 15-е место, отставая от идущей 14-й «Уфы» на 2 очка. У волгоградцев в активе 18 баллов. В сезоне они одержали 4 победы, в шести играх поделили очки с соперниками и потерпели 16 неудач. Статистика забитых-пропущенных мячей 12-43.

При всем турнирном преимуществе «Зенита» над «Ротором», в очных встречах лучше выглядели волгоградцы. В российской эпохе команды играли друг с другом 21 раз. Команда с берегов Волги побеждала в девяти дуэлях. В семи играх были сильнее петербуржцы. Также соперники в пяти случаях не могли определить сильнейшего. Статистика по забитым мячам в пользу волгоградцев - 30-27. Бывало, что коллективы громили друг друга. Первое их соперничество после распада СССР завершилось со счетом 6:1 в пользу «Ротора». А в 2004 году, когда волгоградцы вылетали из премьер-лиги, «Зенит» оказался сильнее со счетом 5:2. Матч первого круга текущего сезона, который состоялся в Волгограде в рамках 1-го тура, завершился успехом сине-бело-голубых со счетом 2:0.

Букмекеры в предстоящей встрече совсем не верят в «Ротор». На победу «Зенита» коэффициент составляет 1,12. На ничью котировки равны 9,6. А выигрыш волгоградцев оценили огромным коэффициентом – 24.

Набрать очки в Санкт-Петербурге «Ротору» может помочь только чудо. Очевидных предпосылок к тому, что команда отберет очки у «Зенита», нет. Волгоградцы давно не забивали мячей. Сенсации, конечно, имеют место быть. И они могут произойти когда угодно. Но все-таки в предстоящей встрече, скорее всего, обойдется без сюрпризов. Может быть, успех петербуржцев не будет «сухим». Прогноз «КП» на матч Зенит – Ротор: победа хозяев со счетом 4:1.