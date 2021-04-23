Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 апреля: заболели еще 107 человек

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 23 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области прирост новых случаев коронавируса застыл на одном уровне. Ежедневно заболевает чуть более сотни жителей региона. 23 апреля в регионе подтвердились 107 случаев COVID-19. Сегодня Волгоградская область 13-м месте в стране по суточному приросту заразившихся. Всего в России за последние сутки борьбу с ковидом начали 8 840 пациентов в 84 регионах. За время пандемии в Волгоградской области COVID-19 подхватил 56 151 человек, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 апреля 2021 года.

Данные портала стопкоронавирус.рф

За последние сутки в регионе подтвердились 4 летальных исхода. Вирус остается смертельным для некоторых пациентов. Всего от ковида, как основной причины, за время пандемии скончались 1 065 волгоградцев.

COVID-19 в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Выписка с выздоровлением от коронавируса в Волгоградской области сегодня составила 105 человек. Эти пациенты покинули инфекционные госпитали или закрыли амбулаторные больничные. Всего с марта прошлого года COVID-19 победили 53 730 жителей Волгоградской области.