Поставлен рекорд по скачиванию 4G трафика в Волгорадской области

Фото: компания МегаФон

За три месяца он скачал 2,4 тысяч Гб. Такого объема хватит, чтобы 20 раз посмотреть все сезоны сериала «Корона» на Netflix.

По словам рекордсмена – заядлого геймера – больше всего мобильного трафика у него уходит на онлайн-игры.

«Я предпочитаю игры в жанре экшн, наподобие всем известной GTA, - рассказывает Максим Павленко. – Могу провести в онлайне целый день, поэтому мне важно, чтобы интернет работал без ”сюрпризов”. Поэтому у меня МегаФон».

Всего с начала года волгоградцы скачали в сети МегаФон 27 тысяч Тб информации. Это на 38 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если отправиться пешком вокруг земли, то трафика хватит на безостановочное прослушивание музыки на протяжении всего путешествия.

Наибольшую активность в интернете волгоградские абоненты проявили 8 марта. Среднесуточный трафик в праздничный день был превышен на 3,5 % и даже побил новогодние показатели.

«Хотя больший объем мобильного интернет-трафика традиционно приходится на Волгоград, в десятке самых ”качающих” также жители Камышина, Волжского, Быково, хутора Ветютнев. Скорость до 150 Мб/с, которую МегаФон обеспечивает волгоградским абонентам, позволяет с комфортом смотреть высококачественное видео, проводить прямые трансляции в сети и пользоваться необходимыми интернет-сервисами», - отмечает директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.