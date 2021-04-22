«ЕвроХим-ВолгаКалий» укрепляет безопасность производства

Фото: Ирина СИМОНОВА

Охрана труда – главная составляющая производственной деятельности Гремячинского горно-обогатительного комбината, который строит в Котельниковском районе Волгоградской области дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко.

Сейчас на Гремячинском ГОКе приняты к действию лучшие мировые практики по безопасности труда в 2021 году. Сотрудники комбината внедрили поведенческие аудиты безопасности, ежесменную оценку рисков, визуализацию опасности. Сотрудники комбината осваивают автоматизированную программу «Бреалит», учатся применению других методов оценки рисков и предотвращения производственного травматизма.

Тема безопасности производств «ЕвроХима» находится на контроле высших руководителей компании. Генеральный директор АО МХК «ЕвроХим» Владимир Рашевский обратился к трудовым коллективам с призовом соблюдать правила безопасности, работать безопасно и при возникновении потенциальной опасности прекращать любые работы, выполняемые небезопасным способом.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Добиваться высокого уровня производственной безопасности позволяет внедрение передовых, безопасных технологий и оборудования, соблюдение требований безопасности и постоянное внимание к этим вопросам со стороны руководителя и правильное отношение к безопасности у работников, при котором каждый работник осознает и принимает ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих, имея право на остановку и/или отказ от выполнения операции, угрожающей жизни и здоровью его самого и окружающих.

Исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров и руководители структурных подразделений Гремячинского ГОКа обсудили с коллективом текущую ситуацию в сфере охраны труда на производственном совещании.

Начальник Управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии Дмитрий Феклистов рассказал коллегам о планах по наращиванию мер безопасности на производстве, в числе которых – реализация программ стимулирования персонала в оценке травмобезопасности, внедрение системы защитной блокировки «LOTO» и другие инструменты предотвращения рисков жизни и здоровью сотрудников на предприятии.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» строит одно из самых передовых и масштабных промышленных производств региона. Успешный запуск Гремячинского горно-обогатительного комбината только при условии высокого уровня производственной безопасности: сохранения жизни и здоровья персонала, отсутствия аварий и инцидентов.