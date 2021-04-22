Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 апреля: +6 смертей

Актуальная информация о коронавирусе на 22 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 22 апреля в России еще 8996 человек получили положительные тесты на коронавирус. Из них 105 – жители Волгоградской области. За время пандемии в стране заразились порядка 4,7 миллионов граждан, в нашем регионе - 56 044 человека. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. На сегодняшний день Волгоград и область занимают 13-е место среди 85 субъектов РФ по приросту инфицированных COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 апреля 2021 года.

Наблюдается положительная динамика в лечении заболевших новой коронавирусной инфекцией. Сейчас врачам удается достигнуть хороших показателей – практически сравнять число поступивших и полностью выздоровевших пациентов. 22 апреля выписали 101 волгоградца. По-прежнему тревожной остается статистика смертности. Сегодня сообщили о 6 летальных случаях. За год коронавирус убил 1061 жителя Волгоградской области (107 103 россиян).

Отметим, что в регион регулярно поступает вакцина от вируса - «Спутник V». Порядка 75 тысяч волгоградцев уже завершили иммунизацию, еще 177 тысяч жителей сделали первую прививку. Добавим, что пройти процедуру можно не только в прививочных центрах, но и в ТЦ - для удобства горожан там открыли специальные кабинеты.