«Экология – дело каждого»: юные котельниковцы популяризуют экологическую культуру

Фото: Ирина СИМОНОВА

Наилучшие доступные технологии в сфере экологии были внедрены в производство еще на стадии строительства объектов и корпусов ГОКа. С самого начала деятельности на территории Котельниковского района и по сегодняшний день «ЕвроХим-ВолгаКалий» направляет значительные средства на мероприятия по минимизации влияния на природу, и данные регулярного мониторинга состояния воды, воздуха и почв подтверждают эффективность предпринимаемых мер.

Экологические мастер-классы, тренинги, занятия с детьми и молодежью – важное социальное направление деятельности предприятия. Поэтому Гремячинский горно-обогатительный комбинат приглашает детей сотрудников и всех юных жителей Котельниковского района и Волгоградской области принять участие в конкурсе «Экология - дело каждого», организованном Росприроднадзором.

Юные котельниковцы и волгоградцы в возрасте от 7 до 15 лет, могут внести свой вклад в популяризацию экологической культуры. Для этого нужно подготовить творческие работы в одной или нескольких из 12 номинаций: «Сохраним планету вместе», «Моя эко-семья – моя команда», «Юный эко-блогер» и другие номинации, о которых можно узнать на официальном сайте премии: https://экологияделокаждого.рф.

Там же можно подать заявку для участия.

Приём конкурсных работ продлится до 1 октября 2021 года. После работы конкурсной комиссии и подсчёта голосов «народного жюри» (наибольшего числа просмотров, лайков в социальных сетях), жюри подведет итоги. Торжественное награждение победителей премии и ее лауреатов состоится на гала-концерте в Москве 25 ноября.

Конкурсанты, одержавшие победу, в том числе и в командных номинациях, смогут принять участие в выездном экологическом лагере, который состоится с 28 ноября по 18 декабря во Всероссийском лагере «Орлёнок» с полной сменой на 21 день.