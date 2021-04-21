«Надо верить в себя»: прикованная к коляске волгоградка в 41 год родила второго ребенка

Волгоградка родила второго ребенка, несмотря на возраст и тяжелую травму. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В волгоградском перинатальном центре №2 появился на свет уникальный малыш. Точнее уникальный не сам ребенок, а история его появления на свет. Его мама - Кадрия Афлитонова – больше двадцати лет прикована к инвалидному креслу, и на днях она родила сына. Причем у нее это второй ребенок, и оба были зачаты естественным путем. Так что это история о том, как железная воля и любовь могут творить чудеса.

В 18 лет Кадрия Афлитонова получила тяжелую травму – на нее рухнул старый тополь в Волгограде, и она навсегда осталась прикована к инвалидному креслу. Но это не помешало ей сделать успешную карьеру и стать счастливой мамой двоих детей. Волгоградка и спортом занималась, и в общественной жизни активна, и однажды даже завоевала титул вице-мисс на конкурсе «Красота без ограничений». А потом она встретила свою любовь. Кстати, познакомилась она со своим будущем мужем в интернете.

Кадрия - удивительная оптимистка и пример для подражания. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Сегодня я в образе жены и мамы. И это мне нравится», - написала Кадрия, когда на свет появилась ее дочь Рината. Сегодня девочке 5,5 лет, и она очень мечтала о братике, так и заявила на встрече малыша в перинатальном центре – «Это мой Шамиль и я его очень люблю».

Кадрия совершила то, что у обычных людей, казалось бы просто невыполнимым.

«Когда родилась Рината, признаюсь, поначалу было тяжело. Но мы смогли поднять на ноги одного ребенка, и подумали, а почему не родить еще и сына. К тому же теперь у нас кроме бабушки есть еще помощница – дочь».

Глава семейства и старшая дочь Рината очень ждали братика. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Так на свет и появился маленький Шамиль, весом 3150 граммов, 54 сантиметра. У него не будет недостатка в машинках, ведь именно это любимые игрушки старшей сестренки.

- Оба ребенка Кадрии были зачаты естественным путем, не ЭКО. Роды прошли путем кесарева сечения, - добавляют в перинатальном центре №2.

Старшую дочь волгоградка ездила рожать в Москву. Теперь специализированную помощь можно получить и в Волгограде. Да, были и проблемы: беременность протекала тяжело, и Кадрия больше месяца лежала на сохранении. Но волгоградские врачи сделали все, чтобы она выносила малыша.

Дома уже все готово к приезду малыша, а пока - семейная фотосессия. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Медики признаются, глядя на эту женщину, на те планки, которые она постоянно себе ставит и берет, уверяешься в простой истине: границы собственных возможностей устанавливает себе исключительно ум человека.

- Кадрия – удивительная оптимистка, ни разу не услышала от нее нытья или жалоб. У нее тяжелейшая травма, но она смогла выносить и родить двоих деток. Здоровых деток. Она - пример для подражания, - говорит главный врач перинатального центра №2 Волгограда Татьяна Веровская.

Кадрия отмечает, что для колясочников далеко не везде есть условия. Но она справляется и, кажется, никогда не унывает. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сама волгоградка уверена, что все ограничения существуют только внутри нас.

«Надо просто перестать беспокоиться и поверить в себя, в свое предназначение», - советует Кадрия тем женщинам, которые боятся рожать.