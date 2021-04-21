Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 апреля: смертей меньше не становится

Скончались от ковида 1055 волгоградцев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На сегодня в России зафиксировали 8271 случай COVID-19. На Волгоград и область из них приходится 114 заболевших коронавирусом. Регион поднялся на 11-е место в стране по ежедневному приросту и на 14-е – по общему числу заразившихся жителей за год. В период пандемии подхватили ковид почти 56 тысяч волгоградцев. Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области, похоже, вышла на плато. Но как она будет развиваться дальше, пока не скажет никто. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 апреля 2021 года.

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Кривая смертности от коронавируса в Волгоградской области все еще стабильно ползет вверх. Каждый день оперштаб подтверждает 5 смертей, всего же именно от ковида и его осложнений умерли 1055 жителей региона. Это не считая еще нескольких тысяч скончавшихся в ковидных госпиталях пациентов, основной причиной смерти которых признали другие заболевания. Но и они могли бы пожить подольше, не столкнувшись с опасным вирусом.

На сегодня в ковидных госпиталях остаются около 2,1 тысячи пациентов с коронавирусом и пневмонией. Детей среди них меньше 1 процента. Тяжелее всего заразу переносят волгоградцы старше 50 лет, хотя и многим молодым людям приходится долго восстанавливаться после болезни. В целом в регионе выписались из инфекционных стационаров уже 53,5 тысячи человек, из них 104 пациента закрыли больничные листы в минувшие сутки.

В стране на 21 апреля 2021 зафиксировали 4,7 миллиона заразившихся коронавирусом. Из них 4,3 миллиона человек выздоровели и 106,7 тысячи россиян умерли.

В Волгоградскую область чуть ли не через день поступают все новые партии вакцины от коронавируса. Получены препараты уже на 231 тысячу человек. Первую прививку сделали более 177 тысяч волгоградцев, так что коллективный иммунитет растет. Но как пройдут в Волгограде майские праздники, пока не ясно. Известно, что на Первомай традиционной демонстрации не будет. Традиционного многотысячного шествия Бессмертного полка – тоже. Власти хоть и готовят праздник на День Победы, далеко не факт, что он вновь не станет доступен лишь для единиц. Режим самоизоляции в Волгоградской области пока продлен до 1 мая 2021 года.