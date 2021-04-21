Инвестиции в мелиорацию, модернизацию и туризм - это шанс на прорыв и рост качества жизни в Заволжье

Мелиорация для волгоградских аграриев имеет большое значение. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Известный промышленник и общественный деятель Олег Савченко заявил об участии в праймериз партии «Единая Россия» в Волгоградской области. Он выдвинул свою кандидатуру по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84. Засушливые районы Волгоградской области – территория непростая. Мы поинтересовались, как сделать ее процветающей. По мнению политика, при условии капитальных вложений в развитие мелиорации в Заволжье можно получать хорошие урожаи и успешно заниматься животноводством.

МЕЛИОРАЦИЯ = КАЧЕСТВО ЗЕМЛИ

По словам председателя парламентской комиссии по вопросам реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олега Савченко, для развития Заволжья необходимо аккумулировать современные научные идеи, финансовые ресурсы и крупные инвестиционные проекты. Это также поможет решить демографические проблемы и повысить уровень жизни на селе.

- Сегодня качество земли отстает, естественно. Оно не так конкурентоспособно по сравнению с северными районами Волгоградской области и, тем более, с соседними регионами. Но это же вызов. Нужно заниматься орошением, качеством земель, модернизацией сельского хозяйства, - считает Олег Савченко.

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова

Сейчас больше всего орошаемых земель в регионе приходится на Николаевский район – 8,4 тысячи гектаров. На Палласовский, Быковский, Ленинский и Среднеахтубинский районы в сумме - лишь 7,2 тысячи. При помощи господдержки каждый год вводят в оборот все больше орошаемых земель. В Заволжье на них выращивают сою, а также зерновую и силосную кукурузу, которая становится основой кормовой базы для птицеводства. Возделывают в самых засушливых районах Волгоградской области озимую и яровую пшеницу, горчицу, картофель и другие овощные культуры. Не меньшее значение, чем качество земли, для аграриев имеет и обновление парка сельхозтехники.

Овцеводство, молочное и мясное животноводство, племенные и селекционные центры Заволжья имеют неплохие перспективы. Именно на эти районы приходится половина всего поголовья мелкого рогатого скота в регионе. Для Быковского, Николаевского, Старополтавского и Палласовского районов животноводство - одно из главных направлений АПК.

По мнению Олега Савченко, еще одна масштабная задача - повышение качества жизни в районах Заволжья. Нужно строить новые дороги и давать импульс отдаленным территориям.

ВОЛЖСКИЙ – ВТОРАЯ СТОЛИЦА

- Я не могу стоять в стороне, когда применительно к такому округу или к такому городу как Волжский идет приставка «проблемный». Я считаю, что есть шанс сделать прорыв, качественно улучшить и жизнь волжан, и жизнь тех людей, которые как жители столицы округа рассчитывают на улучшение политического, экономического и социального состояния в целом, - отмечает Олег Савченко.

Город Волжский в регионе хотят сделать опорным центром для развития всего Заволжья. Общий объем финансирования нацеленных на это программ в последние годы превысил 7 миллиардов рублей. Дополнительные финансовые ресурсы позволило привлечь участие в нацпроектах «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги».

К своему 65-летию Волжский получил трехлетнюю программу развития, в которую вошли строительство и модернизация объектов социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также сферы здравоохранения. Ее составляющие – модернизация и строительство больниц, новая школа и четыре детсада, ремонт ДК «Октябрь», благоустройство любимых мест отдыха волжан, обновление инженерных сетей и новый многофункциональный спортивно-молодежный комплекс на базе стадиона имени Логинова. В этом году должны завершить трехлетний ремонт дороги на плотине Волжской ГЭС и проспекте Ленина, сдать новую шестиполосную дорогу на улице Карбышева и два дублера к ней. Но это должно стать лишь отправной точкой.

УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

По мнению Олега Савченко, экономика Заволжья должна опираться и на природную уникальность края. Именно здесь расположено озеро Эльтон, которое может дать людям рабочие места, а бюджету - серьезный доход. Но сегодня для многих Эльтон недосягаем. И дело не только в транспортной доступности, но и в отсутствии инфраструктуры и продвижения.

- Я объездил весь мир и видел многие красоты. Поверьте - у нас уникальное место. Эльтон должен стать центром притяжения не только гостей из России, но и из разных стран, - подчеркивает Олег Савченко. - Для этого, во-первых, нужно чтобы о нем узнали. Во-вторых, приезжая к нам, гости должны получать комфорт, должны получать удовольствие.

Все это требует комплексных решений на уровне региона и государства в целом.