Динамика заключения договоров с региональным оператором выросла после проверок органов надзора

Фото: ООО "Управление отходами - Волгоград"

Более 42% бизнес-субъектов, по которым были инициированы проверки, изъявили желание добровольно оформить договорные отношения с региональным оператором «Управление отходами –Волгоград». Их средняя ежемесячная сумма начислений за вывоз мусора не превышает 3 000 рублей.

Сотрудники регионального оператора ведут системную досудебную работу с должниками-уклонистами от заключения договора. Одно из самых эффективных средств воздействия – направление информации в контрольно-надзорные органы для применения штрафных санкций. Ежеквартально регоператор готовит сотни запросов, инициируя проверки по месту локации потенциальных нарушителей и они дают результат.

За последние 6 месяцев представления о недопущении нарушения законодательства об отходах производства и потребления от органов прокурорского надзора получили 73 хозяйствующих субъекта, в том числе 37 гаражно-строительных кооперативов, 11 садоводческих обществ, 14 индивидуальных предпринимателей.

В то же время есть прецеденты о понуждении к заключению договора с региональным оператором по обращению с ТКО. Такое категоричное требование вынесено в отношении 14 коммерческих организаций региона.

- К сожалению, еще часты ситуации, особенно в Светлоярском, Городищенском и Камышинском районе, когда коммерческие организации пытаются уйти от ответственности по оплате за обращение с ТКО. Одни продолжают вывозить мусор в лесополосу, другие складируют в контейнеры для населения или прибегают к услугам нелегальных мусоровывозящих компаний, которые не несут никакой ответственности. Региональный оператор вынужден предостеречь представителей бизнеса от подобных ошибок. По закону, в нашем регионе только «Управление отходами–Волгоград» обеспечивает эффективный и безопасный цикл обращения с отходами, в полном соответствии с территориальной схемой. Поэтому все юридические лица и предприниматели с 1 января 2019 г. обязаны заключить договор на вывоз мусора исключительно с региональным оператором*. И отсутствие заявки от хозяйствующего субъекта нисколько не освобождает его от ответственности по оплате полученных коммунальных услуг. В итоге сумма задолженности некоторых уклонистов копится уже больше 2-х лет и может быть в любой момент взыскана с них через суд в принудительном порядке, - комментирует ситуацию директор по договорной работе и взысканию департамента сбытовой деятельности «Управление отходами-Волгоград» Ольга Андрианова.

Региональный оператор рекомендует не доводить ситуацию до крайности и добровольно заключить письменный договор на обращение с ТКО.

Для этого созданы оптимальные условия. Заявку можно подать дистанционно на официальном сайте www.uo34.ru, по электронной почте info@uo34.ru или почтой России по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.5.

Для решения спорных вопросов и рассмотрения предоставления рассрочки рекомендуем обращаться лично в клиентский центр: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40 (здание ПАО Сбербанк, 7 этаж), Пн-Пт.: 9.00-18.00 (обед: 13.00-14.00).

Дополнительная информация по телефонам: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36.

*Постановление Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами»

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