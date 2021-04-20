Аллее Героев быть!

Фото: Ирина СИМОНОВА

При содействии градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» котельниковцы реализуют в районе большую патриотическую программу «Котельниково – Земля Героев», главная задача которой – развитие исторического, культурного и туристского потенциала, создание привлекательного имиджа края, привлечение внешних инвестиций. Именно в Котельниково «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует уникальный проект по освоению Гремячинского месторождения калийных солей и строительству современного горнодобывающего предприятия.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В рамках программы «20 добрых дел «ЕвроХима», запущенной в честь 20-летия успешной деятельности компании, волонтеры Гремячинского ГОКа провели множество благотворительных акций. Участники волонтерского движения помогают пожилым людям и ветеранам, опекают детский сад, работают с детьми и молодежью. Немало внимания «ЕвроХим-ВолгаКалий» уделяет природоохранным мероприятиям: участвует во всероссийских субботниках, облагораживает производственную площадку ГОКа, вносит свой вклад в благоустройство города.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В апреле активисты Гремячинского комбината организовали очередную акцию по высадке 18 саженцев кленов, которые станут основанием будущего парка Героев. Заявка на проект Парка Героев, созданная администрацией Котельниковского городского поселения при поддержке ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», готовится к представлению во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2021 году».

Инициативу коллектива поддержали руководители предприятия. На субботник вышли исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров, сотрудники и целые подразделения комбината, которые не только приняли участие в высадке, но и приобрели саженцы.

Фото: Ирина СИМОНОВА

На мероприятие приходили целыми семьями. Дети помогали родителям сажать деревья и в благодарность получали шарики от Винни-Пуха и Тигрули. Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаСервиса» приготовили угощение для всех участников акции – горячий чай и свежая выпечка пришлись очень кстати в конце рабочего дня на свежем воздухе.

«Котельниково, с его богатым историческим и героическим прошлым и перспективным будущим, сейчас переживает новый этап развития. Мы строим на котельниковской земле Гремячинский горно-обогатительный комбинат и стараемся продолжать героические традиции старших поколений добрыми делами на благо города и людей», - отметил исполнительный директор» ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.