«Без грима»: известная поэтесса Ах Астахова представит в Волгограде второй моноспектакль

Ах Астахова выступит и как автор, и как актриса. Фото: предоставлено организаторами

Известная поэтесса Ах Астахова 21 апреля 2021 представит в Волгограде второй моноспектакль «Без грима». В него войдут произведения из нового одноименного сборника, а также стихи разных лет. Это будет откровенный разговор о любви, одиночестве, близости и принятии себя. Ирина Астахова сделает все, чтобы зритель пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание текстов. В постановке она выступит и как автор, и как актриса.

Ах Астахова - одна из самых читаемых в России авторов. Она собирает полные залы не только в нашей стране, но и в Париже, Берлине, Риге, Праге и других городах зарубежья. Свои стихи она читала в сопровождении оркестра, а моноспектакль, с которым объехала более 80 городов, срежиссировала сама. За новую постановку, которую увидят волгоградцы, отвечает драматург Андрей Гончаров, сопровождать ее будет музыка композитора Миши Мищенко.

Когда: 21 апреля в 19.00.

Где: Дом офицеров, пр. Ленина, 31.

Цена билетов: 1000 - 2000 руб. Приобрести их можно на сайте.